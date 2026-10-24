Meow Familiar World, Farewell North и Endling: игры, где можно сыграть за животное

В видеоиграх не обязательно быть человеком, чтобы пережить увлекательное приключение. Иногда главным героем может стать обычный гусь, отважная лиса или даже кот, обладающий магией.

Редакторша Styler Юлия Люшнева собрала подборку из пяти игр, в которых можно взглянуть на мир глазами животных.

Meow Familiar World

Meow Familiar World - приключенческая игра 2026 года, в которой главным героем становится магический кот, помогающий ведьме. Сначала он выполняет поручения и знакомится с жителями волшебного мира, но затем оказывается в центре загадочных событий.

Магический кот в Meow Familiar World (скриншот по игре)

Особенность игры: возможность перевоплощаться в других животных. Кот может становиться птицей, чтобы преодолевать препятствия, превращаться в рыбу для подводных исследований и даже увеличиваться в размерах. Кроме того, игроку придется использовать магию, развязывать головоломки и бороться с опасными созданиями.

Больше всего меня поражает возможность перевоплощения. Обычно в подобных играх приходится приспосабливаться к возможностям одного животного, а здесь можно изменять форму в зависимости от ситуации. К тому же сказочный мир с магическими существами и скрытыми тайнами напоминает ожившую фантастическую историю.

Примерное время прохождения: 3 часа.

Farewell North

Farewell North - атмосферная игра 2024 года, в которой главным героем становится бордер-коли. Вместе со своей хозяйкой собака путешествует по живописным островам Шотландии, где постепенно помогает ей восстанавливать воспоминания и переживать потерю.

Собака исследует загадочную локацию в Farewell North (скриншот по игре)

Игроку придется бегать по зеленым холмам, исследовать побережье, развязывать головоломки и взаимодействовать с дикими животными. Особенность игры - постепенное возвращение цветов в окружающий мир. Там, где раньше были серые виды, появляются яркие травы, цветы и другие детали природы.

Очень мне импонирует, что вместо обычного исследования красивых локаций игрок буквально возвращает им жизнь. А за спокойным приключением собаки постепенно открывается трогательная история об воспоминаниях, потере и прощании.

Примерное время прохождения: 4 часа.

Spirit and Mouse

The Spirit and the Mouse - сказочная приключенческая игра 2022 года, главной героиней которой становится маленькая мышка Лила. В одну дождливую ночь она встречает духа-хранителя Лумиона и получает необычные электрические способности. Теперь ей придется помогать жителям французского городка Сент-эт-Клер.

Приключения мышки Лили в The Spirit and the Mouse (скриншот по игре)

Игрок исследует узкие улочки, бегает по крышам, развязывает головоломки и знакомится с забавными электрическими духами - Киблинами. Благодаря своим способностям, Лила может взаимодействовать с электрическими устройствами, открывать новые пути и помогать местным жителям.

Особое очарование игре добавляет возможность увидеть обычный городок из перспективы маленькой мышки. Огромные для нее дома, балконы и уличные фонари превращаются в целый мир, полный приключений. Мне понравился контраст между крошечной героиней и большими добрыми делами, которые она делает.

Примерное время прохождения: 4 часа.

Endling: Extinction is Forever

Endling: Extinction is Forever - игра 2022 года, рассказывающая историю последней лисы на Земле. Ей приходится выживать вместе со своими детенышами в мире, постепенно уничтожающем человеческую деятельность.

Лиса со своими детенышами из Endling: Extinction is Forever (скриншот из игры)

Игроку придется искать пищу, избегать опасных ловушек, исследовать территории и обучать лисенков навыкам выживания. С каждым днем мир меняется, а поиски пищи становятся все сложнее. По пути встречаются уничтоженные леса, промышленные объекты и другие последствия вмешательства человека в природу.

Больше всего меня умиляет то, что историю показывают глазами животного, которое просто хочет спасти своих детей. Здесь не нужно бороться с могущественным вором или спасать целое королевство. Зато даже обычный поиск пищи превращается в испытание, от которого зависит жизнь всей семьи.

Примерное время прохождения: 3-4 часа.

Untitled Goose Game

Untitled Goose Game - комедийная игра 2019 года, в которой главным героем становится наглый белый гусь. Он озорничает в уютном английском селе, жители которого даже не подозревают, сколько неприятностей может создать одна птица.

Затеи наглого гуся в Untitled Goose Game (скриншот по игре)

Игроку придется воровать вещи, пугать прохожих, портить людям планы и выполнять различные задачи. Например, можно утащить тапочки, устроить беспорядок в саду или заставить местных жителей гоняться за гусей. А еще здесь есть отдельная кнопка, которая позволяет громко хохотать.

Меня очень смешит сама идея игры. Обычно мы привыкли спасать мир или бороться с ворами, а здесь главная задача - испортить кому-то день. Еще мне довольно ярким кажется контраст между спокойной деревенской жизнью и гусьем, который превращает его в сплошной хаос. Кстати, в игру можно играть вдвоем, так что устраивать беспорядок можно вместе с другом.

Примерное время прохождения: 3 часа.