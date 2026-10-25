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Главная Полезное Порошок, гель и капсулы для стирки: в чем разница и для каких вещей они подходят
Полезное 25 октября 2026 · 11:19

Порошок, гель и капсулы для стирки: в чем разница и для каких вещей они подходят

Как цвет ткани, температура воды и состав средства влияют на выбор
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Порошок, гель и капсулы для стирки: в чем разница и для каких вещей они подходят

Женщина засыпает порошок в стиральную машинку (фото: Styler)

Белые хлопчатобумажные полотенца, цветные футболки и спортивная одежда нуждаются в разном подходе к стирке. Порошок с отбеливающими компонентами подходит не для всех тканей, а гель не обязателен для всей синтетики.

Styler рассказывает, чем стирать полотенца и синтетическую одежду, опираясь на рекомендации производителей и организаций по уходу за текстилем.

Чем стирать белые и цветные полотенца

Для полотенец важны цвет и разрешен уход. Ariel рекомендует для белых вещей, в том числе полотенец, средства с отбеливающими компонентами, а для цветных - без них.

Ориентироваться можно так:

  • Белые полотенца - порошок для белых вещей, если разрешено отбеливание.
  • Цветные полотенца - гель или порошок для цветных тканей без отбеливателя.
  • Темные полотенца - средство для цветного или темного белья.

Полотенца можно стирать и гелем - проверьте, для каких тканей и цветов он предназначен.

Что выбрать для синтетики и спортивной одежды

Для цветной синтетики можно выбрать жидкое средство с соответствующей маркировкой.

Для синтетической спортивной одежды UNIQLO рекомендует использовать специальное средство и стирать вещи при температуре не выше 30 градусов. Для других изделий ориентируйтесь на их ярлыки: универсального требования стирать всю синтетику только гелем или специальным средством нет.

Порошок также подходит для некоторых из полиэстера и его смесей, если средство предназначено для такого материала.

Когда более удобны порошок, гель или капсулы

Для пятен от земли и жира могут потребоваться разные средства.

Как объясняет Whirlpool, выбор средства зависит и от типа загрязнения:

  • Порошок хорошо подходит для удаления грязи, включая земли и глины. Однако в холодной воде некоторые порошки растворяются хуже и могут оставлять следы.
  • Гель или жидкое средство легче растворяется при низкой температуре и удобно для предварительной обработки жирных пятен.
  • Капсулы содержат предварительно отмеренную порцию концентрированного средства, однако их количество нужно подбирать по инструкции изготовителя.

Капсулы можно использовать для полотенец и синтетической одежды, если они подходят для соответствующего типа ткани и температуры.

По рекомендациям Американского института очистки (ACI) капсулы нужно:

  • класть непосредственно в барабан перед загрузкой белья;
  • не добавлять в отсек для порошка или геля;
  • брать только сухими руками;
  • не разрезать и не прокалывать оболочку.

Капсулы не используют для ручной стирки или предварительной обработки пятен. Хранить их следует в оригинальной закрытой упаковке, недоступной для детей.

Почему кондиционер подходит не всем вещам

Кондиционер может сделать полотенца более мягкими, но снизить их способность впитывать воду.

В советах LG рекомендуется избегать кондиционера во время стирки полотенец и использовать специальный режим для них, если он предусмотрен в машине.

Для спортивной одежды могут действовать ограничения. К примеру, Nike не рекомендует использовать кондиционер для спортивных тканей, отводящих влагу. Он может оставлять на волокнах налет, из-за которого материал хуже выполняет свои функции.

Что проверить перед стиркой

Перед стиркой проверьте ярлык на вещи.

Международная ассоциация GINETEX объясняет, что цифра внутри символа стирки означает максимально допустимую температуру, а линии под ней указывают на необходимость более деликатного режима.

Отдельно проверьте треугольник на ярлыке:

  • Пустой треугольник - разрешает использование кислородных и хлорных отбеливателей.
  • Треугольник с двумя наклонными линиями позволяет только кислородные отбеливатели.
  • Перечеркнутый треугольник - означает, что отбеливание запрещено. В таком случае выбирайте средство без отбеливающих компонентов.

Перед запуском машины проверьте:

  • подходит ли средство для белой или цветной одежды;
  • можно ли использовать его при выбранной температуре;
  • правильно ли отмерена доза с учетом количества белья, степени загрязнения и жесткости воды.

Раньше мы рассказывали, какие правила ухода за барабаном, лотком и фильтром.

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