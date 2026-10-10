Почему после стирки остаются белые и жирные пятна: объяснения и советы от Samsung и Whirlpool

Пятна на только что выстиранной одежде могут появляться из-за избытка стирального средства, неправильного использования кондиционера или загрязнения внутри машины. Иногда причина - краситель из других вещей или загрязнение, которое не удалось отстирать.

Styler рассказывает, что проверить перед следующей стиркой и как предотвратить появление пятен.

Вид следов помогает сузить список вероятных обстоятельств, но не описывает их однозначно. Например, маслянистое пятно может оставить как кондиционер, так и жир, находившийся на ткани до стирки.

Белые разводы - возможны остатки стирального средства

В Whirlpool объясняют, что белые комочки и налет могут оставаться из-за избытка средства или его недостаточного растворения. В частности, порошок может хуже растворяться в слишком холодной воде.

В то же время не каждый белый след - это порошок. Сходный вид могут иметь ворсинки или отложения, образующиеся при взаимодействии загрязнений на ткани со стиральным средством.

Перед следующей стиркой:

Отмеряйте средство по рекомендациям на упаковке с учетом количества белья, степени загрязнения и жесткости воды.

Проверьте, подходит ли средство для вашей машины и выбранной температуры.

Не повышайте температуру наугад: она должна быть допустимой для ткани.

Если налет остался: воспользуйтесь дополнительным полосканием или повторно постирайте вещь в соответствии с указаниями на ярлыке.

Жирные и маслянистые пятна - кондиционер или загрязнение на ткани

По объяснению Samsung , кондиционер может оставлять маслянистые пятна, если налить его непосредственно на одежду, в неправильный отсек или более рекомендуемого количества. Еще одна возможная причина – загрязненный или заблокированный лоток.

В то же время, в LG объясняют, что кремы, масла для тела и пищевые жиры могут оставаться на ткани после стирки. Поэтому заметный след не обязательно возник в машине.

Перед следующей стиркой:

Наливайте кондиционер в соответствующий отсек и соблюдайте дозировку. Отметка MAX - верхний предел наполнения, а не обязательная доза для каждой стирки.

Промойте лоток по инструкции к машине.

Осматривайте одежду перед загрузкой. Жирные участки предварительно обрабатывайте средством, предназначенным для соответствующего типа пятна и ткани, следуя его инструкции.

Серые пятна - проверьте чистоту машины и загрузку

В возможных причинах серых следов AEG выделяют остатки моющего средства, загрязненную машину и перегруженный барабан. Чрезмерное количество белья может препятствовать полноценному полосканию, поэтому остатки средства и грязи оседают на вещах.

Также производитель советует сортировать вещи по степени загрязнения: при совместной стирке сильно загрязненных и относительно чистых тканей грязь может переноситься между ними и оставлять серые следы.

Перед следующей стиркой:

Проверьте допустимую загрузку для выбранной программы в инструкции - она может быть меньше максимальной вместимости машины.

Стирайте сильно загрязненные вещи отдельно от относительно чистых.

Осмотрите лоток, барабан и уплотнительные складки на наличие налета и мусора.

Очистите доступные детали по инструкции и запустите предусмотренный изготовителем цикл ухода с пустым барабаном.

Если на одежде регулярно остаются следы средства, проверьте дозировку и при необходимости выберите дополнительное полоскание.

Цветовые пятна - возможна переноска красителя

При совместной стирке краситель может переходить из одних тканей на другие. Поэтому светлые вещи меняют оттенок или покрываются цветными пятнами.

Перед стиркой: сортируйте белье и стирайте темные вещи отдельно от белых и светлых. Следуйте инструкциям на ярлыках, в том числе рекомендации стирать отдельно.

Также проверяйте карманы: оставленные ручка, маркер или помада могут испачкать вещи.

Желтые и рыжие следы - возможная проблема с водой

Желтые, оранжевые или красные пятна могут быть связаны с железом или марганцем в воде или ржавыми трубами. Сам цвет следа не доказывает, что ржавеет барабан.

Что проверить: нет ли в воде из крана осадка или ржавой окраски. Если вы заметили такие изменения, обратитесь в службу водоснабжения или сантехника. Если обнаружили коррозию самой машины – к сервису.

Светлые участки на цветной ткани - возможное обесцвечивание

Хлорный отбеливатель может оставлять необратимые светлые участки цветной ткани. Причиной таких прямых может быть прямое попадание отбеливателя на одежду, неправильный отсек и избыточное количество средства.

Перед стиркой: проверяйте, разрешено ли отбеливание на ярлыке вещи и подходит ли конкретное средство для этой ткани. Используйте его только способом, предусмотренным инструкцией к средству и машине.

Если ткань уже потеряла краситель: повторная стирка его не возобновит.

Что делать после стирки и когда требуется обращение в сервис

Вынимайте мокрое белье после завершения цикла. Для просушки машины оставляйте дверцу и лоток немного приоткрытой, если это предусмотрено инструкцией к модели.

Если пятна повторяются после рекомендованного ухода, а машина плохо сливает воду, показывает ошибку или имеет видимые повреждения, обратитесь в сервис.