Астрологи составили рейтинг знаков Зодиака по тому, насколько тяжело они переживают безответную любовь. Одни скрывают боль за безразличием, другие годами не могут забыть человека.
Styler рассказывает, кто из представителей зодиакального круга возглавляет его.
12 место - Стрелец
Стрельцы не любят демонстрировать свою уязвимость и стараются не зацикливаться на чувствах, которые не находят взаимности. Даже если внутри им больно, они могут сделать вид, что давно перевернули эту страницу, и отправиться навстречу новым приключениям.
11 место - Овен
Овны привыкли действовать, а не молча ждать взаимности. Они могут скрывать чувства из-за гордости, но долго страдать наедине не будут: рано или поздно эмоции возобладают, и они либо признаются, либо поставят точку.
10 место - Водолей
Водолеи часто скрывают настоящие эмоции за холодностью и независимостью. Они могут годами вспоминать человека, оставившего след в их сердце, но вряд ли первыми покажут, насколько сильно скучают.
9 место - Близнецы
Близнецы умеют отвлекаться, общаться и шутить даже тогда, когда на душе совсем не весело. Свои чувства они нередко скрывают за легкостью характера, хотя в тишине могут снова и снова прокручивать в голове невысказанные слова.
8 место - Лев
Львы очень боятся оказаться в роли тех, кто любит без взаимности, поэтому часто скрывают свои настоящие чувства. Их гордость не позволяет умолять про внимание, но за внешней уверенностью может скрываться настоящая эмоциональная буря.
7 место - Весы
Весы могут долго сомневаться, стоит ли открывать свое сердце, особенно если не уверены во взаимности. Они стремятся к гармонии, поэтому часто молчат о любви, боясь разрушить даже ту близость, которая уже существует.
6 место - Козерог
Козероги редко говорят о своих чувствах открыто, ведь привыкли контролировать эмоции и сохранять спокойствие. Если они влюбляются без взаимности, могут годами носить это в себе, не позволяя даже самым близким догадаться об их боли.
5 место - Дева
Девы склонны анализировать каждый взгляд, сообщение и случайную фразу человека, который им небезразличен. Они могут скрывать любовь за заботой и дружеским отношением, а потом долго винить себя в том, что так и не решились сказать главное.
4 место - Телец
Тельцы влюбляются глубоко и надолго, поэтому им особенно сложно отпустить человека, к которому привязались. Они могут молчать о своих чувствах, надеясь, что все изменится, но внутри будут переживать каждый пустяк и каждое проявление безразличия.
3 место - Рак
Раки очень чувствительны и часто переживают гораздо больше, чем показывают окружающим. Они могут годами беречь в сердце воспоминания о человеке, которому так и не решились признаться в любви, и втайне надеяться на чудо.
2 место - Скорпион
Скорпионы редко открывают свои настоящие чувства, ведь боятся измены и эмоциональной уязвимости. Если они любят молча, то могут скрывать это за холодностью, но внутри переживать настоящую драму, не находя сил окончательно отпустить человека.
1 место - Рыбы
Рыбы возглавляют рейтинг тех, кто способен любить молча и страдать даже тогда, когда про их чувства никто не догадывается. Они часто идеализируют любимого человека, живут мечтами про общее будущее и скрывают слезы за искренней ухмылкой. Для них невысказанная любовь может стать целым миром, в котором они долго живут наедине.
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