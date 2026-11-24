Украинская блогерша, нотариус и участница "Холостяка-15" Кристина Горняк сказала эффектный городской аутфит - сочетание кожи, денима и меховых аксессуаров. Ее образ может стать идеей для стильных зимних выходов.

Подробнее об этом рассказывает Styler со ссылкой на ее фото в Instagram.

Какой это стиль

Образ Кристины - современный городской шик с элементами гламура и эстетики 90-х и 2000-х годов.

Основой аутфита стал структурированный кожаный жакет с выразительной линией плеч. Он придает силуэту четкости и делает комплект элегантнее. В то же время джинсы с необычной шнуровкой, глубокий вырез и пушистая сумка убирают лишнюю официоз.

Особенно удачно смотрится сочетание шоколадного цвета с синим денимом. Эти оттенки гармонично дополняют друг друга, а разные фактуры делают образ богаче и интереснее.

Кожаный жакет - главный акцент образа

Для своего выхода Кристина Горняк выбрала приталенный жакет из гладкой экокожи насыщенного темно-коричневого цвета.

Модель имеет классический откладной воротник с лацканами, четкую линию плеч и застегивается на две пуговицы. Приталенный силуэт подчеркивает талию, а легкое расширение внизу делает посадку более женственной.

Отдельного внимания заслуживает способ стилизации: жакет одет непосредственно на тело, а глубокий V-образный вырез придает образу смелости. Такой прием можно адаптировать для вечернего выхода, а для повседневного варианта дополнить жакет тонким топом или лаконичным боди.

Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Джинсы с необычной деталью

Чтобы уравновесить выразительный верх, Кристина выбрала синие джинсы слегка расклешенного кроя. Они имеют эффект потертости и вертикальные швы, которые визуально вытягивают силуэт.

Главная особенность модели - разрезы в нижней части штанин со шнуровкой. Коричневые шнурки перекликаются с цветом жакета, благодаря чему даже необычная деталь выглядит органично.

Именно такие джинсы помогают сделать привычный комплект с кожаным верхом более актуальным и лишить его чрезмерной строгости.

Обувь и сумка

Обувь Кристина подобрала в соответствии с общей цветовой гаммой. Темно-коричневые остроносые ботильоны на каблуке поддерживают шоколадный оттенок жакета и аксессуаров. Благодаря разрезам на джинсах обувь остается заметной и становится полноценной частью стилизации.

Еще более интересный акцент - объемная сумка-клатч с пушистой фактурой глубокого коричневого цвета.

Она создает контраст с гладкой поверхностью кожи и денимом. Сочетание различных материалов придает образу объема и делает его более выразительным даже без чрезмерного количества деталей.

Украшения

Для завершения аутфита Кристина выбрала массивные золотистые серьги-подвески и большое кольцо.

Теплый оттенок металла удачно сочетается с шоколадной гаммой одежды. Украшения придают образу вечернего настроения, но не перегружают его.

Важно, что аксессуары выглядят выразительно и одновременно поддерживают общую стилистику комплекта.

Прическа, макияж и маникюр

Бьюти-образ Кристины также выдержан в сдержанной эстетике. Длинные темные волосы уложены мягкими волнами, а пряди возле лица придают прическе непринужденности.

В макияже преобладают естественные оттенки: выразительные брови, деликатный акцент на глазах и нейтрально-розовый цвет губ. Маникюр добавляет более яркую деталь - ногти покрыты глянцевым бордовым лаком.

Горняк показала образ на зиму 2027 года (фото: instagram.com/kristygor)

Как повторить образ Кристины Горняк зимой

Главный секрет этого комплекта - правильный баланс между строгими и непринужденными вещами. Кожаный жакет формирует силуэт, деним делает образ более практичным, а пушистый аксессуар придает фактурности.

Для зимнего гардероба такое сочетание можно адаптировать несколькими способами.