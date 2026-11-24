Астрологи подготовили прогноз по картам Таро на 24 ноября для всех знаков Зодиака . Карты подскажут, на что обратить внимание в работе и отношениях, каких ошибок избегать и какие решения не стоит откладывать.

Овен

Карта Таро: Король Мечей (прямая)

Сегодня придется принять решение, которое не всем понравится. Наемным работникам следует подготовить три факта в поддержку своей позиции и спокойно озвучить их руководителю. Если вы работаете на себя, пересмотрите условия одного заказа и четко зафиксируйте договоренности с клиентом. В отношениях объясните партнеру причину решения без обвинений. Если вы без пары, не соглашайтесь на встречу только из-за вежливости. Будьте справедливы, но не позволяйте чужому недовольству управлять вашим выбором.

Телец

Карта Таро: Шестерка Кубков (прямая)

24 ноября может напомнить о себе человек из прошлого или ситуация, в которой вы когда-то не выполнили обещание. Если вы в паре, вспомните про договоренность и сделайте хотя бы один конкретный шаг для ее выполнения. Если вы без пары, напишите близкому другу, с которым давно не общались, и предложите встречу. На работе проверьте, не осталась ли невыполненная просьба от коллеги или клиента. Если допустили ошибку, признайте ее прямо и предложите способ исправления. Не оправдывайте забытые обещания занятостью.

Близнецы

Карта Таро: Семерка Мечей (прямая)

Не вся информация, которую вы услышите сегодня, будет полной или достоверной. Если вы наемный работник, проверьте первоисточник перед тем, как передавать коллегам сомнительные данные. Фрилансерам и предпринимателям следует перечитать переписку с клиентом и в письменном виде уточнить неоднозначные условия сотрудничества. В отношениях не скрывайте от партнера важную информацию, которая касается вас обоих. Если вы без пары, проверяйте слова нового знакомого по его поступкам. Не пытайтесь избежать неловкого разговора: сегодня лучше задать прямой вопрос, чем поддерживать недоразумения.

Рак

Карта Таро: Королева Мечей (прямая)

Ваша доброжелательность не обязывает соглашаться со всеми. Если друзья или коллеги требуют поддержать их позицию, сначала выясните факты. Наемным работникам стоит сегодня отказаться от задачи, которая не относится к их обязанностям, если на нее нет времени. Предпринимателям и фрилансерам следует четко объяснить клиенту относительно границ услуги и не браться за бесплатные дополнительные работы. В паре честно скажите о том, что вас не устраивает. Если вы без пары, не игнорируйте очевидные противоречия в словах нового знакомого.

Лев

Карта Таро: Пятерка Жезлов (прямая)

24 ноября возможны споры из-за разных взглядов или конкуренции. Если вы наемный работник, на совместной встрече дайте каждому участнику высказаться, а затем предложите два варианта решения вопроса. Если работаете на себя, сравните свое предложение с конкурентными и определите одно преимущество, которое следует подчеркнуть клиентам. В отношениях не превращайте бытовой спор в соревнования: дайте партнеру время объяснить свою позицию. Если вы без пары, не воспринимайте каждое расхождение во время знакомства как личное оскорбление.

Дева

Карта Таро: Иерофант (прямая)

Сегодня лучше опираться на проверенные правила, а не находить сомнительные способы сократить путь. Наемным работникам следует сверить результат своей задачи с инструкцией или стандартами компании перед передачей руководителю. Если у вас есть собственное дело, проверьте один рабочий процесс и убедитесь, что он отвечает согласованным с клиентами условиям. В отношениях обсудите с партнером правило или традицию, которая важна для вашей пары. Если вы без пары, присмотритесь к человеку, с которым совпадают жизненные ценности. Не исключайте полезный опыт только ради эксперимента.

Весы

Карта Таро: Двойка Пентаклей (прямая)

24 ноября придется распределять время и ресурсы между несколькими задачами. Если вы наемный работник, выпишите все дела на день и согласуйте с руководителем, какие из них можно перенести. Фрилансерам и предпринимателям следует проверить загруженность и не принимать дополнительный заказ, пока не оценены сроки выполнения текущих. В финансах пересмотрите планируемые расходы на ближайшие дни и определите сумму, которую можно потратить без ущерба для обязательных платежей. Большую покупку сегодня не следует оформлять, если ее стоимость еще не вписана в ваш бюджет.

Скорпион

Карта Таро: Суд (прямая)

Сегодня может представиться возможность исправить последствия давнего решения. Если вы наемный работник, вернитесь к одной задаче, в которой допустили ошибку, и сообщите руководителю, что именно готовы исправить. Предпринимателям и фрилансерам следует связаться с клиентом, перед которым оставили нерешенный вопрос, и предложить конкретный способ его закрыть. В отношениях признайте свою вину, если раньше несправедливо поступили с партнером. Если вы без пары, проанализируйте, какие ошибки повторялись в предыдущих знакомствах. Не перекладывайте ответственность на других.

Стрелец

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей (прямая)

В этот день особенно важно соблюдать договоренности. Если вы наемный работник, проверьте дедлайны и завершите одну задачу, которую обещали сдать сегодня. Фрилансерам и предпринимателям следует уведомить клиентов о возможных изменениях сроков до того, как они сами начнут спрашивать о результате. В отношениях выполните обещание, которое дали партнеру, даже если это небольшое бытовое дело. Если вы без пары, не отменяйте встречу без веской причины. Не давайте новых обещаний, пока не уверены, что сможете их выполнить.

Козерог

Карта Таро: Император (прямая)

Вы можете ожидать четкой позиции и ответственности за других. Наемным работникам, которые координируют коллег, следует сегодня распределить задачи и определить понятные сроки выполнения. Если вы управляете собственным делом, проверьте, знает ли каждый работник свои обязанности и имеет необходимые инструкции. В отношениях договоритесь с партнером о разделе ответственности за одно общее дело. Если вы без пары, обратите внимание, уважает ли новый знакомый ваши личные границы. Требуйте последовательности от других, но сами соблюдайте те же правила.

Водолей

Карта Таро: Паж Мечей (прямая)

Сегодня вам захочется разобраться в информации, которая пока имеет больше вопросов, чем ответов. Наемным работникам следует уточнить у непосредственного участника ситуации детали, прежде чем обсуждать ее с коллегами. Если вы фрилансер или предприниматель, задайте клиенту три конкретных вопроса относительно нового заказа, чтобы избежать недоразумений. В отношениях спросите партнера о том, что вас беспокоит вместо того, чтобы делать предположения. Если вы без пары, во время знакомства интересуйтесь взглядами человека, а не полагайтесь на чужие отзывы. Не распространяйте непроверенные слухи.

Рыбы

Карта Таро: Умеренность (прямая)

24 ноября вам может выпасть роль посредника в споре или необходимость договариваться с человеком, который имеет другую позицию. Если вы наемный работник, соберите предложения двух сторон и сформулируйте один общий вариант решения. Предпринимателям и фрилансерам следует обсудить с клиентом компромиссные сроки или объем работы, если начальные условия не устраивают обе стороны. В отношениях выслушайте партнера и назовите одну уступку, на которую готовы пойти. Если вы без пары, не пытайтесь ускорить развитие нового знакомства. Дайте общению развиваться постепенно.