Украинский певец Олег Винник, проживающий в Германии, рассказал, откуда получает деньги и пользуется ли социальной помощью. Артист также поделился, может ли назвать свой ежемесячный заработок и оценил расходы на жизнь в Берлине.

Styler рассказывает, на чем сейчас зарабатывает исполнитель, сколько денег считает необходимыми для жизни в Германии и какие суммы раньше фигурировали в оценках его доходов.

На чем зарабатывает Олег Винник в Германии

О своем финансовом положении певец сообщил во время разговора с блогером Валерием Романкоz, опубликованном в Instagram.

В видео артист общался на русском языке. Его цитаты далее приводим в переводе на украинский.

"Зарабатываю, должно быть, тем, что я есть. Я просто есть. Нет, на социальных выплатах не живу. Единственное, что мне дал Бог, это голос. Зарабатываю голосом в Германии. Это можно назвать бизнесом. Голос перешел в бизнес", - рассказал певец.

В то же время Винник объяснил, что его доходы нестабильные. Он может несколько месяцев не выступать, а затем получить гонорары за гастроли, которых будет хватать на следующий период.

"Можешь полгода сидеть и ничего не делать, ничего не зарабатывать, а здесь ты месяц поездишь в туре. Все это распределяешь", - отметил исполнитель.

Также артист заявил, что не доверяет информации о доходах знаменитостей, публикуемых медиа. В частности, он упомянул Forbes, ранее оценивавший его заработки.

"Не знаю ни одного артиста, о чьих доходах написали правду", - высказался Винник.

Сколько денег нужно Виннику для жизни в Берлине

Во время разговора блоггер спросил исполнителя, хватило бы ему 2500 евро в месяц для проживания в Берлине.

Винник ответил, что такой суммы маловато. По его мнению, для комфортной жизни в центральной части немецкой столицы, с возможностью путешествовать, нужно примерно 4000 евро в месяц.

"Если жить где-то в центре и еще в отпуск куда-то улететь, как делают многие немцы, то тысячи четыре надо где-то", - пояснил певец.

Артист также отметил, что арендует квартиру, однако стоимость жилья не уточнила.

При этом Винник не назвал собственных ежемесячных расходов. Сумма в 4000 евро является его оценкой бюджета для комфортной жизни, а не подтвержденным размером личных расходов.

Сколько Олег Винник зарабатывал раньше

В ноябре 2020 года Forbes Ukraine опубликовал материал о финансовом успехе исполнителя и его концертной деятельности.

По подсчетам издания, в 2019 году Винник провел 50 концертов, посетивших более 200 тысяч зрителей. Учитывая среднюю стоимость билетов, общую выручку от выступлений оценили в 5,6-7 миллионов долларов. В то же время эта цифра касалась всеобщей выручки концертов, а не личного чистого заработка певца.

Продюсер артиста Александр Горбенко называл концертную деятельность главным источником его доходов. Кроме выступлений, Винник также участвовал в рекламных кампаниях.

В настоящее время певец утверждает, что обнародованные медиа оценки доходов знаменитостей не отражают их реального финансового положения.

Что известно о жизни Олега Винника в Германии

Олег Винник уже больше 20 лет живет в Германии. По словам певца, с 2005 года он имеет статус резидента страны и состоит на консульском учете.

Ранее артист объяснял, почему не возвращается в Украину. Он заявил, что опасается упустить возможность снова уехать в Германию, где постоянно проживает.

Винник отмечал, что хотел бы вернуться в мирную Украину, однако сейчас чувствует себя безопаснее за границей, в частности из-за спокойствия своей семьи. В то же время певец отмечал, что жизнь в Германии не беззаботна и ему приходится работать.

"Это не сладкая жизнь, мы, конечно, должны пахать", - говорил артист.