Український співак Олег Винник, який мешкає в Німеччині, розповів, звідки отримує гроші та чи користується соціальною допомогою. Артист також поділився, чи може назвати свій щомісячний заробіток, та оцінив витрати на життя в Берліні.

Styler розповідає, на чому зараз заробляє виконавець, скільки грошей вважає необхідними для життя в Німеччині та які суми раніше фігурували в оцінках його доходів.

На чому заробляє Олег Винник у Німеччині

Про своє фінансове становище співак повідомив під час розмови з блогером Валерієм Романком, опублікованої в Instagram.

У відео артист спілкувався російською мовою. Його цитати далі наводимо в перекладі українською.

"Заробляю, мабуть, тим, що я є. Я просто є. Ні, на соціальних виплатах не живу. Єдине, що мені дав Бог, це голос. Заробляю голосом у Німеччині. Це можна назвати бізнесом. Голос перейшов у бізнес", - розповів співак.

Водночас Винник пояснив, що його доходи нерегулярні. Він може кілька місяців не виступати, а потім отримати гонорари за гастролі, яких вистачатиме на наступний період.

"Можеш пів року сидіти й нічого не робити, нічого не заробляти, а тут ти місяць поїздиш у турі. Все це розподіляєш", - зазначив виконавець.

Також артист заявив, що не довіряє інформації про доходи знаменитостей, яку публікують медіа. Зокрема, він згадав Forbes, який раніше оцінював його заробітки.

"Не знаю жодного артиста, про чиї доходи написали правду", - висловився Винник.

Скільки грошей потрібно Виннику для життя в Берліні

Під час розмови блогер запитав виконавця, чи вистачило б йому 2500 євро на місяць для проживання в Берліні.

Винник відповів, що такої суми замало. На його думку, для комфортного життя в центральній частині німецької столиці, з можливістю подорожувати, потрібно приблизно 4000 євро щомісяця.

"Якщо жити десь у центрі й ще у відпустку кудись полетіти, як роблять багато німців, то тисяч чотири треба десь", - пояснив співак.

Артист також зазначив, що орендує квартиру, однак вартість житла не уточнив.

При цьому Винник не назвав власних щомісячних витрат. Сума в 4000 євро є його оцінкою бюджету для комфортного життя, а не підтвердженим розміром особистих витрат.

Скільки Олег Винник заробляв раніше

У листопаді 2020 року Forbes Ukraine опублікував матеріал про фінансовий успіх виконавця та його концертну діяльність.

За підрахунками видання, у 2019 році Винник провів 50 концертів, які відвідали понад 200 тисяч глядачів. З огляду на середню вартість квитків загальний виторг від виступів оцінили у 5,6-7 мільйонів доларів. Водночас ця цифра стосувалася загального виторгу концертів, а не особистого чистого заробітку співака.

Тодішній продюсер артиста Олександр Горбенко називав концертну діяльність головним джерелом його доходів. Крім виступів, Винник також брав участь у рекламних кампаніях.

Нині ж співак стверджує, що оприлюднені медіа оцінки доходів знаменитостей не відображають їхнього реального фінансового становища.

Що відомо про життя Олега Винника в Німеччині

Олег Винник уже понад 20 років живе в Німеччині. За словами співака, з 2005 року він має статус резидента країни та перебуває на консульському обліку.

Раніше артист пояснював, чому не повертається в Україну. Він заявив, що побоюється втратити можливість знову виїхати до Німеччини, де постійно проживає.

Винник зазначав, що хотів би повернутися до мирної України, однак наразі почувається безпечніше за кордоном, зокрема через спокій за свою родину. Водночас співак наголошував, що життя в Німеччині не є безтурботним і йому доводиться працювати.

"Це не солодке життя, ми, звісно, маємо пахати", - говорив артист.