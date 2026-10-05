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Люди 05 жовтня 2026 · 13:12
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Олег Винник пояснив, що його стримує його від повернення в Україну

Артист заявив, що понад 20 років живе в Німеччині та вважає її своїм постійним місцем проживання
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Олег Винник пояснив, що його стримує його від повернення в Україну

Олег Винник (колаж: Styler)

Співак Олег Винник, який живе в Німеччині, пояснив, чому наразі не планує приїжджати в Україну. Артист заявив, що не хоче ризикувати можливістю знову виїхати за кордон.

Як розповідає Styler, про це Винник заявив в інтерв'ю блогерці Наталі Велесевич.

Чому Олег Винник не повертається в Україну

За словами артиста, він хотів би жити в мирній Україні, однак зараз не готовий приїжджати. Однією з причин Винник назвав побоювання, що після в'їзду в Україну не матиме можливості знову повернутися до Німеччини.

Винник стверджує, що його постійне місце проживання - у Німеччині, а сам він перебуває на консульському обліку.

"І навіть якби я зараз поїхав, щоб провідати своїх батьків на цвинтарі, я цього не зроблю, тому що я проживаю тут", - заявив артист.

За якої умови співак готовий повернутися

Винник заявив, що передусім має настати мир. За його словами, він хотів би бачити українців щасливими та жити у безпечній країні.

Говорячи про своє нинішнє життя, артист зазначив, що в Німеччині почувається в безпеці та не переживає за свою сім'ю. Водночас він наголосив, що життя там не є легким і йому доводиться працювати.

"Ми живемо в цивілізованому законному раю. Це не солодке життя, ми, звісно, маємо пахати", - сказав Винник.

Який статус Винник має в Німеччині

Окремо співак розповів про свій юридичний статус. За його словами, він живе в Німеччині понад 20 років і з 2005 року є резидентом цієї країни.

Винник також стверджує, що з початку 2000-х років не має на руках внутрішнього українського паспорта, оскільки постійно перебуває на консульському обліку за кордоном.

Таким чином, наразі артист пов'язує можливість свого повернення передусім із завершенням війни та питанням безпеки. Водночас конкретних термінів можливого приїзду до України він не назвав.

Раніше Styler також розповідав, що пародистка Інна Приходько висловилася про Олега Винника та заявила, що "ніхто його тут уже не чекає".

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