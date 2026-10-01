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Головна Люди Пародистка Інна Приходько висловилася про Олега Винника: "Ніхто його тут уже не чекає"
Люди 01 жовтня 2026 · 16:28
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Пародистка Інна Приходько висловилася про Олега Винника: "Ніхто його тут уже не чекає"

На думку зірки, співак міг стати "номером один" в Україні, якби не виїхав до Німеччини
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Пародистка Інна Приходько висловилася про Олега Винника: "Ніхто його тут уже не чекає"

Інна Приходько та Олег Винник (фото: Styler)

Українська акторка й пародистка Інна Приходько, відома за роллю Ольки у фільмах "Скажене весілля" та проєкті "Скажені сусіди", висловилася про Олега Винника, який після початку повномасштабної війни виїхав з України. Артистка зізналася, що його рішення та подальше мовчання викликали в неї нерозуміння й розчарування.

Про це Приходько розповіла в інтерв'ю для Оbozrevatel, пригадавши, що перетиналася зі співаком під час зйомок одного з відомих проєктів. Цікавими деталями з розмови ділиться Styler.

"Глибоко розчарована"

Приходько зізналася, що від'їзд Винника після початку великої війни її здивував. На думку акторки, співак міг залишатися в Україні, допомагати армії, організовувати збори та виступати на підтримку військових.

"Що стосується Олега Винника, для мене це, чесно кажучи, дивно. І я б навіть сказала - нерозумно з його боку. Він же, думаю, прекрасно розумів, що ніхто не забрав би його насильно воювати. Давайте чесно: хто з наших зірок шоу-бізнесу пішов служити примусово? Люди йшли за покликом", - зазначила вона.

Акторка вважає, що така діяльність могла б допомогти артистові зберегти популярність в Україні.

"Думаю, якби Олег залишився тут, допомагав, відкривав збори, їздив із концертами на підтримку ЗСУ - боже, він би не просто знову взлетів. Він був би номер один. Суперномер один!", - заявила Приходько.

Водночас найбільше її обурює не лише сам від'їзд співака, а й тривала відсутність публічної комунікації.

"Ну добре, ти виїхав, але хоча б не мовчи. А він просто зник на стільки років, а потім почав звідкись вилазити і нести нісенітниці, які викликають ще більше нерозуміння. Я глибоко розчарована в цій людині", - сказала акторка.

Приходько пригадала знайомство зі співаком

Для пародистки ця історія має й особистий вимір: вона розповіла, що Винник - її земляк. За словами Інни, він родом із Жашківського району, а навчався в Каневі.

"Коли ми знімалися разом, зустріла його на майданчику словами: "Привіт, земляче!" - пригадала вона.

Коментуючи можливе повернення артиста до української публіки, Приходько висловила сумнів, що його зустрінуть так само, як до повномасштабної війни.

"Він же має розуміти, що ніхто його тут уже не чекає з розкритими обіймами", - резюмувала вона.

Що відомо про виїзд з України та позицію Винника щодо війни

На початку повномасштабного вторгнення Олег Винник опинився в Німеччині й на тривалий час майже зник з українського інформаційного простору. Через брак публічних пояснень навколо його від'їзду виникло чимало запитань.

Водночас у червні 2023 року співак заявив, що допомагає українським військовим і займається зборами коштів, пояснюючи, що має власний "фронт". Він також заперечував звинувачення у зраді та наголошував, що не відмовлявся від України.

Пізніше, у серпні 2024 року Винник знову дав інтерв'ю та розповів про свою благодійну діяльність. А в грудні 2025-го докладніше пояснив обставини виїзду, життя в Німеччині та свою позицію щодо російськомовних пісень. Співак стверджував, що залишається громадянином України, а звинувачення на свою адресу вважає несправедливими.

Раніше ми розповідали, як співак Олег Винник у розгорнутому інтерв'ю для РБК-Україна прокоментував можливе повернення до України та своє відношення до російськомовної творчості.

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