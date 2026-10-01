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Люди 01 жовтня 2026 · 11:31
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Наталія Могилевська придбала Audi Q5 і показала нове авто на відео

Співачка показала білий кросовер та розповіла про процес придбання автомобіля
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Наталія Могилевська придбала Audi Q5 і показала нове авто на відео

Наталія Могилевська придбала авто (колаж: Styler)

Наталія Могилевська поділилася з фанами радісною новиною. Співачка показала автомобіль, який нещодавно з'явився у її гаражі, та розповіла, як пройшов процес придбання.

Який автомобіль придбала співачка та скільки він коштує, розповідає Styler з посиланням на пост Наталії Могилевської в Instagram.

Яке авто придбала співачка

Могилевська оновила автомобіль і вже показала підписникам свою нову машину. Співачка придбала білий кросовер Audi Q5 та зізналася, що залишилася задоволена процесом покупки.

Артистка опублікувала в Instagram кадри автомобіля, який тепер їй належить. На фото можна побачити білий кузов кросовера, фірмову емблему Audi, а також частину салону зі світлим оздобленням.

Могилевська розповіла, що особливо задоволена тим, як пройшло оформлення автомобіля.

"Ну що, нарешті можу показати її вам. Ось так виглядає результат нашої історії. Я дуже задоволена, що весь процес пройшов без зайвих хвилювань і, головне, що все вийшло так, як я хотіла", - сказала співачка.

Скільки коштує Audi Q5

Вартість такого автомобіля в Україні залежить насамперед від року випуску, комплектації та стану машини. Нові Audi Q5 в офіційних дилерів коштують приблизно від 2,3 до 3 млн гривень.

На ринку вживаних автомобілів ціна попередніх поколінь Q5 може бути значно нижчою - близько 20-30 тисяч доларів, тобто орієнтовно 800 тисяч - 1,2 млн гривень.

Водночас точну вартість автомобіля Наталії Могилевської за оприлюдненими фотографіями визначити неможливо, адже співачка не називала комплектацію, рік випуску та суму, яку заплатила за машину.

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