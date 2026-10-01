Блогерка-мільйонниця Сімбочка поділилася деталями про втрату вагітності у 18 років

Українська блогерка Сімбочка (Каріна Кучменко) розповіла про важкий досвід першої вагітності . На той момент їй було лише 18 років, а дитина була бажаною. Однак все пішло не так, як було заплановано.

Styler з посиланням на інтерв'ю зірки соцмереж для Маши Єфросиніної розповідає, що пережила Сімбочка та чому один із моментів цієї трагедії вона пам'ятає особливо болісно.

"Дуже давно хотіла дитину"

За словами Сімбочки, вагітність була запланованою. Вона зізнається, що давно мріяла стати мамою. Однак під час вагітності блогерка раптово потрапила у ДТП. За кермом була її подруга, а автомобіль належав чоловікові. Сама аварія, за словами Каріни, не мала серйозних наслідків, однак вона сильно перенервувала.

"Ніхто тоді не постраждав. Нічого критичного не сталося. Я просто дуже перенервувала. Тому що розуміла: це все гроші", - згадала вона.

Пізніше в її житті стався ще один стрес. А вже на шостому тижні вагітності у Сімбочки почалася кровотеча, через що довелося одразу звернутися до лікарів.

"Мені кажуть: от, шість тижнів, у вас загроза викидня. Я одразу така: давайте з цим щось робити. Я заплачу будь-які кошти. Я вже тоді заробляла", - розповіла блогерка.

Її поклали до лікарні, однак через два дні виписали. Сімбочка відчувала, що щось не так, і за кілька днів кровотеча почалася знову - цього разу дуже сильна.

Повторне УЗД і шокова новина

Тоді блогерка потрапила на УЗД до лікаря, якому довіряла. Саме там вона дізналася, що вагітність перервалася.

"Я приходжу - а він так дивиться, каже: "Ну все, нема. Вставай. Ти вже носиш тиждень мертвий плід", - згадала Сімбочка.

За її словами, лікар сказав це спокійно, ніби для нього така ситуація була звичною. Водночас для 18-річної дівчини ця новина стала шоком і спровокувала істерику.

Після звернення до гінеколога Каріні призначили препарат, після якого мав розпочатися процес викидня. За її словами, цей процес виявився для неї гіршим, аніж процес пологів.

"Це було гірше, ніж народжувати"

Зірка Tik-Tok зізналася, що наступна ніч стала для неї надзвичайно важкою.

"Наступила оця ніч - у болях, у муках. Це було гірше, ніж народжувати. Зі мною поруч був тоді чоловік, зранку йому потрібно було на роботу", - поділилась вона.

Ближче до обіду наступного дня стан погіршився, почалася дуже сильна кровотеча, а разом із нею вийшло плідне яйце з ембріоном.

"Я просто беру, кладу його на ванну і дві години я сиджу над ним і ридаю. Бо в моїй голові - це була моя дитина", - розповіла вона.

Блогерка згадує, що тоді у неї почалася істерика. Вона телефонувала чоловікові, бо не могла впоратися зі своїм станом.

Позбавитись джерела стресу

Чоловік приїхав і побачив Сімбочку у важкому емоційному стані, тож не вигадав нічого кращого, аніж позбавити кохану так званого "джерела стресу".

"Він побачив мене в такому стані, що я вже просто шкіру на собі рву від того, як мені внутрішньо боляче. І все. Що він просто тоді додумався зробити - позбавитись джерела стресу. Він просто бере пакетик, гоп - і змиває. Я це все бачу…", - додала вона.

Каріна також наголосила, що не вважає тодішній вчинок чоловіка навмисною жорстокістю. На її думку, він просто не знав, як допомогти їй у такій ситуації.

"Я розумію, що нічого поганого він не зробив. Він просто хотів мені допомогти. Я ж не можу його просто поховати… Ще собаки з'їдять. Я не хочу про це навіть думат. Він просто позбавився "джерела стресу", - сказала блогерка.