Блогерша-миллионница Симбочка поделилась деталями о потере беременности в 18 лет

Украинская блогерша Симбочка (Карина Кучменко) рассказала о тяжелом опыте первой беременности . На тот момент ей было всего 18 лет, а ребенок был желанным. Однако все пошло не так, как было запланировано.

Styler со ссылкой на интервью звезды соцсетей для Маши Ефросининой рассказывает, что пережила Симбочка и почему один из моментов этой трагедии она помнит особенно болезненно.

"Очень давно хотела ребенка"

По словам Симбочки, беременность была запланирована. Она признается, что давно мечтала стать матерью. Однако во время беременности блогерша внезапно попала в ДТП. За рулем была ее подруга, а автомобиль принадлежал мужу. Сама авария, по словам Карины, не имела серьезных последствий, однако она сильно перенервничала.

"Никто тогда не пострадал. Ничего критического не произошло. Я просто очень перенервничала. Потому что понимала: это все деньги", - вспомнила она.

Позже в ее жизни случился еще один стресс. А уже на шестой неделе беременности у Симбочки началось кровотечение, из-за чего пришлось сразу обратиться к врачам.

"Мне говорят: вот, шесть недель, у вас угроза выкидыша. Я сразу такая: давайте с этим что-то делать. Я заплачу любые деньги. Я уже тогда зарабатывала", - рассказала блоггер.

Ее положили в больницу, однако через два дня выписали. Симбочка чувствовала, что что-то не так, и через несколько дней кровотечение началось снова - на этот раз очень сильное.

Повторное УЗИ и шоковая новость

Тогда блогерша попала на УЗИ к врачу, которому доверяла. Там она узнала, что беременность прервалась.

"Я прихожу - а он так смотрит, говорит: "Ну все, нет. Вставай. Ты уже носишь неделю мертвый плод", - вспомнила Симбочка.

По ее словам, врач сказал это спокойно, что для него такая ситуация была привычной. В то же время, для 18-летней девушки эта новость стала шоком и спровоцировала истерику.

После обращения к гинекологу Карини назначили препарат, после которого должен был начаться процесс выкидыша. По ее словам, это было для нее хуже, чем процесс родов.

"Это было хуже, чем рожать"

Звезда Tik-Tok призналась, что следующая ночь стала для нее очень тяжелой.

"Наступила эта ночь - в болях, в муках. Это было хуже, чем рожать. Со мной рядом был тогда муж, но утром ему нужно было на работу", - поделилась она.

Ближе у обеду следующего дня состояние ухудшилось. По ее словам, началось очень сильное кровотечение, а вместе с ним вышло плодное яйцо с эмбрионом.

"Я просто беру, кладу его на ванную и два часа я сижу над ним и рыдаю. Потому что в моей голове - это был мой ребенок", - рассказала она.

Блогерша вспоминает, что тогда у нее началась истерика. Она звонила мужу, потому что не могла справиться со своим состоянием.

Избавиться от источника стресса

Мужчина приехал и увидел Симбочку в тяжелом эмоциональном состоянии, поэтому не придумал ничего лучше, чем лишить любимую так называемого "источника стресса".

"Он увидел меня в таком состоянии, что я уже просто кожу на себе рву от того, как мне внутренне больно. И все. Что он просто тогда додумался сделать - избавиться от "источника стресса". Он просто берет пакетик, гоп - и смывает. Я это все вижу…", - добавила она.

Карина также подчеркнула, что не считает тогдашний поступок супруга умышленной жестокостью. По ее мнению, он просто не знал, как помочь ей в такой ситуации.

"Я понимаю, что ничего плохого он не сделал. Он просто хотел мне помочь. Я ведь не могу его просто похоронить… Еще собаки съедят. Я не хочу об этом даже думать. Он просто избавился от "источника стресса", - сказала блогерша.