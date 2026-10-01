Таро-гороскоп на 1 октября: прогнозы для Близнецов, Рыб и других знаков Зодиака

Первый день октября может принести знакам Зодиака разные испытания и новые возможности. Карты Таро подсказывают, где следует проявить инициативу, а где лучше взять паузу.
Styler рассказывает поподробнее, чего ожидать в четверг.
Овен
Карта Таро: Паж Мечей
Паж Мечей советует Овнам 1 октября быть внимательными к информации и не торопиться с выводами. День может принести новости, важный разговор или ситуацию, где понадобятся наблюдательность и быстрая реакция.
Телец
Карта Таро: Королева Мечей
Королева Мечей призывает Тельцов мыслить трезво и не позволять эмоциям влиять на важные решения. Следует четко очертить свои границы и говорить прямо, особенно если речь идет о работе или личных договоренностях.
Близнецы
Карта Таро: Маг
Маг - сильная карта для Близнецов, символизирующая инициативу, уверенность и способность влиять на ход событий. 1 октября следует не ждать подходящего момента, а самостоятельно сделать первый шаг к желаемому результату.
Рак
Карта Таро: Верховная Жрица
Верховная Жрица советует Ракам больше доверять интуиции и не торопиться раскрывать все свои планы. Некоторые ответы этого дня могут прийти не по логике, а по внутреннему ощущению.
Лев
Карта Таро: Шестерка Жезлов
Шестерка Жезлов обещает Львам ощущение победы, признания или приятный результат после приложенных усилий. Это хороший день, чтобы не умалять собственные достижения и смелее заявлять о себе.
Дева
Карта Таро: Восьмерка Пентаклей
Восьмерка Пентаклей напоминает Девам, что результат зависит от настойчивости и внимания к деталям. 1 октября лучше сосредоточиться на конкретных задачах и не бояться монотонной работы - она может принести ощутимый результат.
Весы
Карта Таро: Справедливость
Карта Справедливость призывает Весов принимать решение честно и взвешенно. 1 октября особенно важно соблюдать договоренности и учитывать не только собственные интересы, но и последствия своих действий.
Скорпион
Карта Таро: Семерка Мечей, перевернутая
Перевернутая Семерка Мечей может указывать на разоблачение скрытого или возвращение к ситуации, которую раньше пытались миновать. Скорпионам следует быть максимально честными с собой и не оставлять недоговорки.
Стрелец
Карта Таро: Рыцарь Мечей, перевернутый
Перевернутый Рыцарь Мечей советует Стрельцам притормозить и бездействовать под влиянием первого эмоционального импульса. Поспешные слова или решения 1 октября могут привести к излишним конфликтам, поэтому лучше сначала подумать, а потом действовать.
Козорыг
Карта Таро: Король Мечей
Король Мечей символизирует логику, дисциплину и сильную позицию. Козорогам в этот день следует опираться на факты, четко формулировать свое мнение и не позволять чужим эмоциям сбить себя с курса.
Водолей
Карта Таро: Туз Мечей
Туз Мечей приносит Водолею ясность, новую идею или важное осознание. 1 октября может появиться возможность наконец-то увидеть ситуацию без лишних иллюзий и принять давно назревавшее решение.
Рыбы
Карта Таро: Двойка Мечей
Двойка Мечей указывает на ситуацию выбора, когда сложно определиться между двумя вариантами. Рыбам не стоит давить на себя - сначала нужно собрать достаточно информации, а уже потом делать окончательный шаг.
Ранее Styler писал о знаках Зодиака, которые дольше всего помнят обиды.