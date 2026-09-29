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Гороскопы 29 сентября 2026 · 12:36
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Какие знаки Зодиака избегают домашней работы: Водолей, Близнецы и Стрелец

Они легко находят десятки причин, почему уборка может подождать
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Какие знаки Зодиака избегают домашней работы: Водолей, Близнецы и Стрелец

Какие знаки Зодиака не любят убирать и готовить (фото: Styler)

Не все любят тратить выходные на уборку, стирку или готовку. Астрологи назвали знаки Зодиака, представителям которых домашняя рутина дается труднее всего.

Styler рассказывает, кто возглавляет этот рейтинг.

12 место - Телец

Телец обожает комфорт, поэтому, казалось бы, с хозяйством у него должен быть полный порядок. Но есть нюанс: он любит наслаждаться результатом, а не обязательно прилагать усилия для его создания. Если кто-то другой приготовит, уберет и накроет на стол - Телец с удовольствием оценит уровень уюта.

11 место - Дева

Дева способна превратить уборку в настоящую спецоперацию с дезинфекцией, списками и контролем качества. Проблема в том, что после ее генеральной уборки другим членам семьи может потребоваться инструкция, где можно ходить и что разрешено трогать.

10 место - Рак

Раки любят домашнюю атмосферу и могут с удовольствием приготовить что-нибудь вкусное для близких. Но настроение для них - превыше всего: если сегодня хочется лежать под пледом, кастрюля борща вполне может подождать до завтра.

9 место - Козерог

Козерог прекрасно организует быт, но воспринимает его скорее как еще один рабочий проект. В холодильнике все может быть разложено по категориям, однако романтики в виде "приготовлю пирог просто так" от него лучше не ждать.

8 место - Скорпион

Скорпион может навести идеальный порядок, когда этого захочет. Но заставить его делать что-то исключительно потому, что "так принято", - миссия почти без шансов на успех.

7 место - Лев

Льву нравится красивый дом, эффектная сервировка и когда гости восхищаются его вкусом. А вот незаметная ежедневная рутина - мытье полов, сортировка белья и чистка сантехники - может показаться ему недостойной такой королевской жизни.

6 место - Овен

Овен способен за час сделать то, на что другие тратят полдня. Правда, после этого он может оставить все как есть - ведь главное, что задача выполнена, а не то, каждая ли подушка лежит под правильным углом.

5 место - Рыбы

Рыбы легко могут забыть об ужине, потому что были заняты важными мыслями, музыкой, сериалом или просто мечтали у окна. Их дом может быть очень уютным, но понятие "порядок" у них иногда выглядит довольно творческим.

4 место - Весы

Весы любят красивый интерьер, ароматные свечи и эстетическую кухню. Но когда доходит до вопроса "кто будет мыть эту посуду?", представитель знака вдруг вспоминает, что у него есть очень важные дела.

3 место - Стрелец

Стрелец создан для приключений, путешествий и спонтанных планов, а не для жизни по графику "стирка - уборка - ужин". Если дома накопился беспорядок, он вполне может просто взять чемодан и отправиться туда, где этого беспорядка не видно.

2 место - Близнецы

Близнецы могут начать убирать кухню, через десять минут найти старый фотоальбом, вспомнить одну историю, написать трем друзьям и наконец заказать пиццу. Бытовая стабильность - точно не их главная суперсила.

1 место - Водолей

Водолей способен искренне не понимать, зачем тратить драгоценное время на мытье полов, если можно придумать что-то гениальное. Его идеальный дом - тот, где есть Wi-Fi, кофе, интересные разговоры и человек, время от времени незаметно запускающий стиральную машину.

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