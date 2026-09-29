Покрова уже не 14 октября: когда украинцы будут отмечать праздник в этом году

Покров Пресвятой Богородицы в 2026 году в Украине будут отмечать уже скоро. После перехода на новый церковный календарь дата праздника изменилась, так что привычное для многих 14 октября больше не является днем Покрова.

Когда Покрова в 2026 году

Покров Пресвятой Богородицы в 2026 году будут отмечать в четверг, 1 октября.

Эта дата отмечена в церковном календаре Украинской греко-католической церкви. Покров 1 октября также отмечает Православная церковь Украины по новомуюлианскому календарю.

Праздник является одним из великих богородичных праздников и посвящен событиям, связанным с явлением Богородицы во Влахернском храме в Константинополе.

Почему Покров перенесли с 14 октября на 1 октября

Ранее в Украине Покров традиционно отмечали 14 октября. Эта дата соответствовала юлианскому календарю, которым долгое время пользовались украинские церкви.

В 2023 году Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новый календарь для неподвижных праздников. Из-за этого Покров сместился на 13 дней раньше - с 14 на 1 октября.

Какие еще праздники приходятся на 1 октября

Дата Покрова в Украине имеет еще один важный контекст. 1 октября отмечают День защитников и защитниц Украины и День украинского козачества. Обе даты официально внесены в календарь государственных праздников Украины.

День защитников и защитниц Украины ранее отмечали 14 октября - в один день с Покровом. После смены календарной даты государственный праздник также был перенесен на 1 октября.

Таким образом, в 2026 году Покров Пресвятой Богородицы, День защитников и защитниц Украины и День украинского козачества приходятся на четверг, 1 октября.