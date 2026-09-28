Яна Дога сменила крестного отца для дочери после скандала со Скальницким

Блоггерша Яна Дога решила перекрестить свою дочь Эмми. Для девочки это уже вторая церемония, раньше ее крестным отцом был Богдан Скальницкий , но все изменилось после скандала.

Подробнее об этом рассказывает Styler со ссылкой на Instagram-stories блогерши.

Кума Скальницкой перекрестила ребенка

В мае 2026 года Яна уже показывала крестины Эмилии. Тогда девочке было шесть месяцев, а ее крестными родителями стали Богдан Скальницкий и Катя Скутельник. Блогерша также демонстрировала подарки от кумов - в частности украшение Cartier и крестик с бриллиантами.

Впрочем, в сентябре ситуация изменилась. После разрыва с Богданом Скальницким в публичном пространстве Анастасия опубликовала видеообращение. Настя заявила об изменах и финансовых махинациях бывшего мужа. Богдан публично не подтвердил эти обвинения.

Яна Дога также заявила, что их семья пострадала от действий Богдана. По словам блогерши, он нанес им финансовый ущерб, после чего она решила прекратить с ним кумовские отношения.

Заявление блогерши (фото: instagram.com/yanadogaa)

Тогда Яна сообщила, что планирует повторно крестить дочь и выбрать ей другого крестного отца. Теперь она показала, что задуманное осуществила.

Кто именно стал новым крестным отцом Эмми, Яна пока не уточнила. В то же время, она подчеркнула, что после ситуации с Богданом Скальницким больше не хочет иметь с ним кумовских связей.

Отметим, что Яна Дога и Анастасия Скальницкая также были связаны кумовством: Яна стала крестной мамой сына Насти и Богдана Михаила.

Что известно о скандале вокруг Скальницких

По словам Насти, во время брака она регулярно давала мужу деньги якобы на погашение долгов. После разрыва, как утверждает блогерша, она узнала, что части этих долговых обязательств могло не существовать. Также она заявила о якобы оформляемых на ее сотрудниках кредитах и финансовых проблемах в собственном бизнесе.

Отдельно Скальницкая рассказала о вероятных изменах мужа и заявила, что некоторые дорогие подарки, которые он ей дарил, могли оказаться подделками. Все эти утверждения являются версией Анастасии и независимо подтверждены.

После повествования Насти ситуация активно обсуждалась в соцсетях. Часть пользователей поддержала блоггер, в то же время другие поставили под сомнение отдельные детали ее истории.

Среди публичных реакций были и высказывания других блоггеров. В частности, Юлия Верба отреагировала на историю Скальницкой шутливым видео, после чего уточнила, что не имела целью оскорбить Настю. Также публично прокомментировала скандал Екатерина Остапчук и заявила, что не верит словам Скальницкой, однако если она ошибается, то готова извиниться перед ней.