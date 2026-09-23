Екатерина Остапчук подвергла сомнению слова Насти Скальницкой о муже-аферисте (фото)

История Анастасии Скальницкой об обмане со стороны бывшего супруга вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Теперь свою позицию высказала Екатерина Остапчук - она подчеркнула, что не призывает верить именно ей, а предлагает критически отнестись к публичным заявлениям и задать вопрос там, где, по ее мнению, не хватает объяснений.

Styler со ссылкой на "сториз" со страницы Екатерины в Instagram рассказывает, что именно вызывало у нее сомнения.

"Истории Насти я не верю"

Остапчук начала свое сообщение с размышлений о фактчекинге и необходимости проверять информацию, которую люди получают от публичных лиц.

"Раз уж я не могу зайти в Тредс, потому что он весь в сами знаете какой новости, то тоже прокомментирую", - написала она.

Далее блогерша объяснила, почему считает важным не воспринимать какую-либо публичную историю без дополнительных вопросов.

"Чтобы не стать жертвой своего мужа (или кого угодно), или жертвой публичного человека, заработавшего заявление, нужно делать фактчекинг. Нельзя слепо верить тому, что тебе говорят", - говорится в посте.

Больше всего Екатерина уделила истории Анастасии Скальницкой. При этом она особо подчеркнула, что не отрицает возможности обмана со стороны мужчины, однако сомневается в том, что Анастасия могла ничего не знать о его деятельности.

"Истории Насти я не верю. Вернее, я не отрицаю, что ее обманывал муж, и допускаю, что она обманывает аудиторию, говоря, что она НИЧЕГО не знала о том, чем он занимается", - отметила Екатерина.

Остапчук подчеркнула, что ее публикация не является обвинением, а содержит вопросы, которые, по ее мнению, возникают после озвученных Анастасией деталей.

"Я ни в чем не виню Настю. Я задаю вопрос. Это нормально - задавать вопросы, когда сомневаешься в правдивости того, что тебе пытаются доказать", - объяснила она свою позицию.

Что Катерина написала про историю Скальницкой (скриншот)

Какие вопросы задала блогерша

Отдельно Екатерина разобрала несколько моментов из рассказа Анастасии. В частности, ее заинтересовало, как оформляли автомобили, о которых говорилось в истории, и кто был указан в соответствующих документах.

"Каким образом покупались авто? На кого они оформлялись? Если на Настю, она должна присутствовать при оформлении. Если она давала доверенности, то есть оформлявший их нотариус и может подтвердить", - поинтересовалась блогерша.

Также она задала вопрос о техпаспортах и возможных причинах оформления машин на других людей.

Отдельно Екатерина обратила внимание на рассказ Анастасии о ситуации, когда ее муж якобы оказался в тюрьме, а она нашла деньги, чтобы оттуда освободить.

"Он попал в тюрьму, я нашла деньги, чтобы он вышел" - это как? Есть какой-нибудь прайс письмо для выхода из тюрьмы? Что именно подразумевалось? Кому платили? А кому она передавала деньги? Он ведь в тюрьме. Это публичное признание подкупа правоохранительных органов? Если нет, что это было?", - пишет Екатерина.

Еще один вопрос касался официального трудоустройства Богдана и информации, которую Остапчук якобы увидела в его декларации.

"Знала ли Настя, что Богдан официально работает младшим инспектором управления полиции по физической безопасности в Киеве? Если нет, почему в его декларации Настя указана владелицей корпоративных прав двух ЧП и ООО; Настя указана как конечный бенефициар этих юрлиц; недвижимость и автомобили - НЕ указаны, а значит, в их семье их не было и до этого (а она почему-то этого НЕ знала)", - добавила она.

Также блоггер спросила, почему в истории фигурируют лишь общие слова о больших долгах без конкретных сумм.

"Какие были суммы долгов? И почему не называются хотя бы приблизительные цифры, а описываются просто как "космические"? Не для того, чтобы скрыть реальные доходы?", - поинтересовалась Остапчук.

Рассуждение блогерши насчет признания Скальницкой (скриншот)

"С радостью извинюсь публично"

Екатерина объяснила, что из-за отсутствия, по ее мнению, достаточного количества доказательств она делает собственные предположения. В то же время она признала, что сама Анастасия могла стать жертвой обмана.

"И именно из-за того, что никаких фактов и доказательств нам не предоставляют, я имею право самостоятельно проанализировать сказанное, и сделать свой вывод. При этом, я верю, что она тоже стала его жертвой. Надеюсь, что я неправа, и Настя просто или не умеет рассказывать или еще покажет все доказательства. подтвердятся", - подчеркнула блогерша.

"Сториз" Остапчук про историю мужа-афериста Скальницкой (скриншот)

Напоследок Екатерина отдельно вспомнила дорогие подарки, которые Анастасия называет "подделками", и заявила, что также сомневается в этой версии.

"Кстати, приму в дар те "паленые" ролексы и сумки. Почему-то в том, что они "паленые", я тоже сомневаюсь. Цирк. Даже Тим меня более филигранно обманывает, когда хочет круассан вместо каши", - резюмировала Остапчук.



Разбор истории Насти Скальницкой от Катерины Остапчук (скриншот)