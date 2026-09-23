Катерина Остапчук поставила під сумнів слова Насті Скальницької про чоловіка-афериста (фото)

Історія Анастасії Скальницької про обман з боку колишнього чоловіка викликала бурхливе обговорення в соцмережах. Тепер свою позицію висловила Катерина Остапчук - вона наголосила, що не закликає вірити саме їй, а пропонує критично поставитися до публічних заяв і поставити запитання там, де, на її думку, бракує пояснень.

Styler з посиланням на "сторіз" зі сторінки Катерини в Instagram розповідає, що саме викликало у неї сумніви.

"Історії Насті я не вірю"

Остапчук почала свій допис із роздумів про фактчекінг і необхідність перевіряти інформацію, яку люди отримують від публічних осіб.

"Раз вже я не можу зайти в Тредс, тому що він увесь у самі знаєте якій новині, то теж прокоментую", - написала вона.

Далі блогерка пояснила, чому вважає важливим не сприймати будь-яку публічну історію без додаткових запитань.

"Щоб не стати жертвою свого чоловіка (чи кого завгодно), або жертвою публічної людини, яка заробила заяву, треба робити фактчекінг. Не можна сліпо вірити тому, що тобі кажуть", - йдеться в дописі.

Найбільше уваги Катерина приділила історії Анастасії Скальницької. При цьому вона окремо підкреслила, що не заперечує можливості обману з боку чоловіка, однак сумнівається в тому, що Анастасія могла нічого не знати про його діяльність.

"Історії Насті я не вірю. Точніше, я не заперечую, що її обманював чоловік, та допускаю, що вона обманює аудиторію, говорячи, що вона НІЧОГО не знала про те, чим він займається", - зауважила Катерина.

Остапчук наголосила, що її допис не є звинуваченням, а містить запитання, які, на її думку, виникають після озвучених Анастасією деталей.

"Я ні в чому не звинувачую Настю. Я задаю питання. Це нормально - задавати питання, коли сумніваєшся у правдивості того, що тобі намагаються довести", - пояснила вона свою позицію.

Що Катерина написала про історію Скальницької (скриншот)

Які питання поставила блогерка

Окремо Катерина розібрала кілька моментів із розповіді Анастасії. Зокрема, її зацікавило, як оформлювали автомобілі, про які йшлося в історії, та хто був зазначений у відповідних документах.

"Яким чином купувалися авто? На кого вони оформлювалися? Якщо на Настю, вона б мала бути присутньою при оформленні. Якщо вона давала довіреності, то є нотаріус, який їх оформлював, і може підтвердити", - поцікавилась блогерка.

Також вона поставила питання щодо техпаспортів та можливих причин оформлення машин на інших людей.

Окремо Катерина звернула увагу на розповідь Анастасії про ситуацію, коли її чоловік нібито опинився у в'язниці, а вона знайшла гроші, щоб його звідти звільнити.

"Він потрапив у в'язницю, я знайшла гроші, щоб він вийшов" - це як? Є якийсь прайс лист для виходу з в'язниці? Що саме малося на увазі? Кому платили? А кому вона гроші передавала? Він ж у в'язниці. Це публічне визнання підкупу правоохоронних органів? Якщо ні, то що це було?", - пише Катерина.

Ще одне питання стосувалося офіційного працевлаштування Богдана та інформації, яку Остапчук нібито побачила в його декларації.

"Чи знала Настя, що Богдан офіційно працює молодшим інспектором управління поліції з фізичної безпеки у Києві? Якщо ні, чому у його декларації Настя вказана власницею корпоративних прав двох ПП та ТОВ; Настя вказана як кінцевий бенефіціар цих юр.осіб; нерухомості та авто - НЕ вказано, а отже, на їх сім'ї їх не було і до цього (а вона чомусь цього НЕ знала)", - додала вона.

Також блогерка запитала, чому в історії фігурують лише загальні слова про великі борги без конкретних сум.

"Які були суми боргів? І чому не називаються хоча б приблизні цифри, а описуються просто, як "космічні"? Чи не для того, щоб приховати реальні прибутки?", - поцікавилась Остапчук.

Міркування блогерки щодо зізнання Скальницької (скриншот)

"З радістю вибачуся публічно"

Катерина пояснила, що через відсутність, на її думку, достатньої кількості доказів вона робить власні припущення. Водночас вона визнала, що сама Анастасія могла стати жертвою обману.

"І саме через те, що ніяких фактів та доказів нам не надають, я маю право самостійно проаналізувати сказане, і зробити свій висновок. При цьому, я вірю, що вона теж стала його жертвою. Сподіваюся, що я неправа, і Настя просто або не вміє розповідати або ще покаже всі докази. Та поки це виглядає так. З радістю вибачуся публічно, якщо мої думки не підтвердяться", - підкреслила блогерка.

"Сторіз" Остапчук про історію чоловіка-афериста Скальницької (скриншот)

Наостанок Катерина окремо згадала дорогі подарунки, які Анастасія називає "підробками", і заявила, що також має сумніви щодо цієї версії.

"До речі, прийму в дар ті "пальоні" ролекси та сумки. Чомусь у тому, що вони "пальоні", я теж сумніваюся. Цирк. Навіть Тім мене більш філігранно обманює, коли хоче круасан замість каші", - резюмувала Остапчук.

Розбір історії Насті Скальницької від Катерини Остапчук (скриншот)