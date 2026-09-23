Як розпізнати їстівні гриби в Україні: правила безпечного тихого полювання для новачків

Грибний сезон - це не лише пошук білих, лисичок чи опеньків. Навіть добре знайомі види можуть становити ризик , якщо гриб старий, пошкоджений або виріс у невідповідному місці. А деякі звичні для грибників способи "перевірки" насправді нічого не доводять.

Styler зібрав маловідомі нюанси, які варто знати перед походом до лісу.

Червивий гриб не означає, що він безпечний

Є поширене уявлення: якщо гриб їдять черви, то він точно не отруйний. Але орієнтуватися на це не можна.

Наявність черв'яків не є способом визначити їстівність гриба. Так само не можна робити висновок про безпечність за запахом, смаком чи зовнішньою привабливістю.

Міністерство охорони здоров'я радить збирати лише ті гриби, які людина добре знає, а за найменшого сумніву - відмовитися від них.

Під час посухи гриби краще залишити в лісі

Це один із менш очевидних нюансів. Держпродспоживслужба та МОЗ окремо застерігають від збирання грибів у посушливу погоду.

Пояснення полягає в тому, що за таких умов гриб втрачає воду, а концентрація токсичних речовин може збільшуватися. Тому навіть знайомий вид у спеку та посуху краще не класти до кошика.

Молодий гриб теж не завжди безпечніший

Маленькі гриби часто здаються найкращими для збору - вони молоді, чисті та виглядають привабливо. Проте саме дуже молоді екземпляри можуть мати ще нечітко виражені ознаки, за якими їх визначають.

Тому офіційні рекомендації радять не брати ані занадто молоді, ані старі та перезрілі гриби.

Де гриб виріс, не менш важливо, ніж те, як він виглядає

Навіть їстівний гриб не варто збирати біля автомобільних трас, промислових підприємств, звалищ чи на інших забруднених територіях.

Гриби здатні накопичувати різні забруднювачі, зокрема важкі метали. Саме тому місце збору - важлива частина оцінки безпечності грибів.

Сирий гриб не можна "перевірити на смак"

Ще одна небезпечна звичка - відкусити маленький шматочок, щоб зрозуміти, який гриб перед вами.

Так робити категорично не варто. Офіційні рекомендації прямо забороняють куштувати дикорослі гриби сирими. Якщо є сумніви щодо виду, його краще взагалі не брати.

Чому грибники беруть кошики, а не пакети

Це не просто традиція. У кошику між грибами циркулює повітря, тоді як у целофановому пакеті вони можуть швидше зіпріти.

Львівська районна державна адміністрація рекомендує використовувати для збору плетені кошики або торбинки з натурального матеріалу, а не целофанові пакети.

Перевірити гриби потрібно не один раз

Навіть якщо під час збору ви були абсолютно впевнені у своєму "улові", вдома його радять перебрати ще раз.

МОЗ рекомендує ретельно оглянути всі гриби після повернення з лісу та без жалю викинути сумнівні екземпляри. Готувати зібрані гриби радять протягом першої доби.

Тож головне правило "тихого полювання" насправді дуже просте: краще залишити в лісі гриб, у якому ви не впевнені, ніж намагатися знайти спосіб перевірити його вже вдома.