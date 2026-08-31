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Гороскопи 31 серпня 2026 · 14:59
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Риболовля у вересні: точний місячний календар клювання для щедрого улову

Коли найактивніше клює щука та короп у вересні
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Риболовля у вересні: точний місячний календар клювання для щедрого улову

Місячний календар рибалки (фото: Getty Images)

З настанням осені вода охолоджується, що кардинально змінює звички риби, проте вересень залишається одним із найвдаліших місяців для виїзду на водойму. Поки карась, короп і лящ продовжують активно харчуватися перед холодами, хижаки - щука, окунь та судак починають свій справжній осінній жор.

Точний місячний календар клювання для щедрого улову - публікує Styler.

Календар клювання на вересень

Сприятливі дні (1-2, 5-6, 13-15, 19-20, 23-25, 29): Найкращий час для риболовлі. Висока ймовірність активного клювання та великого улову.

Нейтральні дні (3-4, 9-10, 12, 21-22, 30): Клювання можливе, але вимагатиме експериментів із наживкою, прикормкою та частою зміною локацій.

Несприятливі дні (7-8, 11, 16-18, 26-28): Риба пасивна. Успіх залежатиме винятково від вашої майстерності та ідеально стабільних погодних умов.

Тактика осінньої риболовлі

Зміна локації

Риба поступово покидає мілководдя. Шукати її варто на глибших ділянках: біля зимувальних ям, різких перепадів глибин (брівок), серед підводних корчів та на межі відмирання водоростей.

Час лову

У теплі "літні" дні вересня риба найкраще клює на світанку та перед заходом сонця. Коли ж встановлюється стабільна осіння прохолода, пік активності часто зміщується на середину дня, коли вода трохи прогрівається.

Вплив погоди

Різкі стрибки атмосферного тиску, шквальний вітер чи швидка зміна рівня води миттєво зупиняють клювання. Оптимальні умови — це стабільна похмура або ясна погода, що тримається щонайменше кілька днів поспіль.

Перехід на осіннє меню

У вересні біоритми риби перебудовуються на підготовку до зими, тому вона інстинктивно шукає більш калорійну їжу.

Досвідчені рибалки радять із середини місяця поступово прибирати з арсеналу суто літні рослинні насадки (кукурудзу, горох, мастирку). Замінюйте їх на тваринні наживки, багаті на білок: пучки червоного черв'яка, опариша або мотиля.

Для хижака зараз настає золотий час - щука та судак стають агресивнішими, тому варто переходити на більші силіконові приманки та воблери, які імітують вгодовану здобич.

До речі, Styler до цього розповідав, що під Києвом рибалка спіймав величезного сома.

Теги: Місячний календар Рибалка
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