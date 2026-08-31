Брат ледь не вбив переможця "Зважених та щасливих" та застрелив батьків: деталі

У родині переможця 10-го сезону шоу "Зважені та щасливі" В’ячеслава Грабового сталася трагедія. Його батьки та рідний брат загинули, а сам В’ячеслав наразі перебуває в лікарні.

Детальніше про трагедію розповідає Styler з посиланням на відео в Instagram тренерки проєкту Марини Боржемської.

Боржемська попросила про допомогу

"Друзі, сьогодні я звертаюся до вас з дуже важким проханням. У родині Слави, учасника проєкту "Зважені та щасливі", фіналіста 10 сезону, переможця, сталася страшна трагедія. Трагічно загинули його батьки та рідний брат. Сам Слава зараз перебуває у лікарні. Навіть складно уявити, що він зараз переживає. І сьогодні Славі дуже потрібна наша допомога і підтримка", - сказала Боржемська.

За словами тренерки, зараз для В’ячеслава відкрили збір коштів. Гроші необхідні, зокрема, для організації поховання його рідних та інших витрат, які виникли після трагедії.

"Я прошу кожного з вас, хто має можливість, долучитися до збору. Будь-яка сума зараз дуже важлива. А якщо можливості допомогти фінансово у вас немає, будь ласка, напишіть Славі кілька теплих слів", - звернулася Боржемська.

Вона також закликала підтримати В’ячеслава словами та наголосила, що зараз він особливо потребує відчуття, що не залишився сам.

"Підтримайте його. Дайте йому відчути, що він не один, що поруч є люди, які думають про нього, моляться за нього і чекають на його одужання. Слава, ми всі поруч з тобою. Тримайся, будь ласка", - підсумувала тренерка.

Що сталося у родині В’ячеслава Грабового

Після публікації Боржемської користувачі почали обговорювати можливі обставини трагедії. Деякі коментатори припустили, що йдеться про резонансний інцидент, який стався в Одесі 29 серпня, однак тренерка "Зважених та щасливих" не уточнювала, за яких саме обставин загинули рідні В’ячеслава Грабового.

За даними поліції, в одному з багатоквартирних будинків Київського району Одеси 50-річний чоловік відкрив вогонь із мисливської рушниці. Внаслідок стрілянини загинули його батьки, а брат отримав поранення та був госпіталізований.

Після цього чоловік забарикадувався у квартирі. Коли на місце прибули поліцейські, він застрелився.

За фактом події слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Кримінального кодексу України про умисне вбивство двох або більше осіб.

Хто такий В’ячеслав Грабовий

В’ячеславу Грабовому 42 роки, він живе в Одесі та має власний невеликий будівельний бізнес, який розвиває разом із другом. Після початку повномасштабної війни чоловік також став активно займатися волонтерством.

На проєкт "Зважені та щасливі" В’ячеслав прийшов із вагою 195 кг при зрості 178 см. У минулому він займався кікбоксингом, однак неправильне харчування, переїдання та звичка їсти пізно ввечері поступово призвели до значного набору ваги.

В’ячеслав Грабовий після схуднення (фото: instagram.com/bigstb)

За словами Грабового, їжа "за компанію" та нічні перекуси стали настільки звичними, що самостійно позбутися цих звичок він уже не міг. Участь у шоу чоловік сприймав як можливість кардинально змінити своє життя та повернутися до активності.

Особливо сильно його мотивувала родина. Через повномасштабну війну дружина та діти В’ячеслава тривалий час перебували в евакуації, тому він мріяв, щоб син і донька побачили його після схуднення та могли пишатися татом.

В’ячеслав Грабовий (фото: facebook.com/vyaheslavmedved7)

Спочатку Грабовий планував позбутися 60-100 кг зайвої ваги, але зрештою перевершив власну мету. За час участі в проєкті він схуд на 104 кг і став переможцем десятого сезону "Зважених та щасливих".

Після шоу В’ячеслав продовжив працювати над собою та розвивати свою сторінку в Instagram. Там він ділиться власним досвідом схуднення, розповідає про зміни у своєму способі життя та мотивує підписників не здаватися на шляху до кращої фізичної форми.

В’ячеслав Грабовий "до" і "після" (фото: instagram.com/bigstb)