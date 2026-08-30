UA / RU
rbc.ua
Останні новини
20:02 Гороскопи
Скажіть страхам "ні": як Меркурій у Діві допоможе трьом знакам примножити статки
17:27 Смачно
Херсонські "голі" помідори: готуються добу, а зникають зі столу за хвилини
16:19 Люди
Велосипед, кіт за гривню та зручна подушка: українці назвали топ-покупок, які змінили їхнє життя
15:14 Тренди
Не купуйте нове пальто: цікаві способи зробити торішню модель модною цієї осені
13:49 Корисне
Знищують газон, але не їдять врожай: як назавжди прогнати кротів з ділянки
12:03 Гороскопи
Не пропустіть свій щасливий день: що приготував вересень кожному знаку Зодіаку
11:23 Люди
Шпагат, скелелазіння і кіберспорт: українські пенсіонери які встановили неймовірні рекорди у 70+
10:44 Корисне
Одна картоплина може зіпсувати весь урожай: не поспішайте нести його в льох
09:26 Смачно
Перець на зиму, який не розвалюється: запам’ятайте правило 6 хвилин
07:16 Тренди
Ці кольори освіжають обличчя: 6 відтінків, які варто носити після 40
Всі новини
Головна Гороскопи Скажіть страхам "ні": як Меркурій у Діві допоможе трьом знакам примножити статки
Гороскопи 30 серпня 2026 · 20:02
Add as a preferred source on Google

Скажіть страхам "ні": як Меркурій у Діві допоможе трьом знакам примножити статки

Кому зірки обіцяють шалений грошовий успіх
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Скажіть страхам "ні": як Меркурій у Діві допоможе трьом знакам примножити статки

Як Меркурій у Діві допоможе трьом знакам примножити статки (фото згенероване ШІ)

Існує неймовірно тісний зв'язок між тим, як ви спілкуєтеся, і вашим фінансовим добробутом. У період з 31 серпня по 6 вересня 2026 року головним гравцем на астрологічній арені стане Меркурій у Діві.

Кому зі знаків Зодіаку пощастить з фінансами у вересні, пояснює Styler з посиланням на Your Tango.

Цей транзит вимагає логіки та чіткого планування. У найближчі дні не варто покладатися на випадок. Зірки радять не боятися озвучувати свої фінансові бажання, але головна умова успіху — підкріплювати їх залізними фактами та продуманою стратегією.

Кому зірки обіцяють фінансовий прорив

Телець

Попри те, що ви є одним із найуспішніших у фінансовому плані знаків, вас часто переслідує ірраціональний страх втратити все. Остання чверть Місяця у Близнюках 4 вересня - ідеальний час, щоб відпустити цю тривогу.

Зрозумійте: не існує правила, згідно з яким заради грошей треба жертвувати іншими сферами. Дозвольте собі повірити, що ви заслуговуєте на абсолютний успіх без втрат.

Лев

Ваш головний козир цього тижня - баланс прагматизму та внутрішнього голосу. 1 вересня, коли Меркурій у Діві утворить аспект із Марсом у Раку, ви відчуєте потужний імпульс до дій.

Ваші фінансові ідеї будуть правильними, але для їх втілення знадобиться чіткий план. Уникайте імпульсивних покупок чи ризикованих інвестицій, щоб не поставити під загрозу те, що вже маєте.

Козеріг

Північний вузол у Водолії з'єднається з Чорним Місяцем (Ліліт) у Стрільці, що змусить вас кардинально переглянути підхід до заробітку. Ця енергія вимагатиме виходу із зони комфорту.

Довіртеся інтуїції більше, ніж голій практичності. Настав час змусити гроші працювати на вас, а не виснажувати себе дощенту заради чергової кар'єрної сходинки.

Як використати енергію Меркурія

Щоб не злякати грошову удачу цього тижня, експерти радять уникати абстрактних формулювань. Якщо ви просите про підвищення або ведете переговори з клієнтами, використовуйте мову цифр. Меркурій у Діві обожнює деталізацію, таблиці, графіки та чіткі терміни виконання домовленостей.

Раніше Styler розповідав, які знаки Зодіаку здатні на тиху помсту.

Теги: Гороскоп
Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Не пропустіть свій щасливий день: що приготував вересень кожному знаку Зодіаку Гороскопи Не пропустіть свій щасливий день: що приготував вересень кожному знаку Зодіаку
Шпагат, скелелазіння і кіберспорт: українські пенсіонери які встановили неймовірні рекорди у 70+
Шпагат, скелелазіння і кіберспорт: українські пенсіонери які встановили неймовірні рекорди у 70+ Люди
Знищують газон, але не їдять врожай: як назавжди прогнати кротів з ділянки
Знищують газон, але не їдять врожай: як назавжди прогнати кротів з ділянки Корисне
Більше цікавого
Ці кольори освіжають обличчя: 6 відтінків, які варто носити після 40 Ці кольори освіжають обличчя: 6 відтінків, які варто носити після 40 Катерина Собкова · 30 серпня 2026, 07:16
Таро-гороскоп на 29 серпня: кому усміхнеться удача, а кому варто бути обережним Таро-гороскоп на 29 серпня: кому усміхнеться удача, а кому варто бути обережним Катерина Собкова · 29 серпня 2026, 06:04
Гроші самі підуть до рук: три знаки Зодіаку, які несподівано розбагатіють у вересні Гроші самі підуть до рук: три знаки Зодіаку, які несподівано розбагатіють у вересні Людмила Жукова · 29 серпня 2026, 20:02
Херсонські "голі" помідори: готуються добу, а зникають зі столу за хвилини Херсонські "голі" помідори: готуються добу, а зникають зі столу за хвилини Наталя Крижанівська · 30 серпня 2026, 17:27