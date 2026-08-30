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Головна Люди Шпагат, скелелазіння і кіберспорт: українські пенсіонери які встановили неймовірні рекорди у 70+
Люди 30 серпня 2026 · 11:23
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Шпагат, скелелазіння і кіберспорт: українські пенсіонери які встановили неймовірні рекорди у 70+

Вони довели, що великі досягнення не обов'язково приходять у молодості
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Шпагат, скелелазіння і кіберспорт: українські пенсіонери які встановили неймовірні рекорди у 70+

Історії українців, які встановили рекорди у поважному віці (колаж: Styler)

Їхні історії руйнують стереотип про те, що після певного віку залишається лише спостерігати за молодшими.

Styler розповість історії про шістьох українців, які у зрілому віці досягли результатів, гідних Книги рекордів.

Леонід Станіславський - найстарший тенісист

Харків'янин Леонід Станіславський почав грати в теніс ще у 1954 році, а до офіційних турнірів долучився вже після 90 років.

2020 року Guinness World Records зафіксував його як найстаршого чоловіка, який брав участь в офіційних тенісних змаганнях - на той момент йому було 96 років і 210 днів.

Шпагат, скелелазіння і кіберспорт: українські пенсіонери які встановили неймовірні рекорди у 70+Леонід Станіславський (скриншот)

Станіславський виступав на міжнародних ветеранських турнірах і навіть пропонував створити окрему категорію для тенісистів віком 90+.

Його історія стала прикладом того, що захоплення спортом можна зберігати протягом усього життя.

Надія Шаригіна - 93 роки і шпагат

Надія Шаригіна з Кам'янки-Бузької почала активно займатися розтяжкою вже після 60 років. Спочатку жінка виконувала нескладні вправи, а потім поступово збільшувала навантаження та працювала над гнучкістю.

За роки тренувань їй вдалося опанувати поздовжній шпагат, який вона продемонструвала у 93-річному віці. Вправу Шаригіна виконала під час офіційної фіксації рекорду перед експертами.

Шпагат, скелелазіння і кіберспорт: українські пенсіонери які встановили неймовірні рекорди у 70+Надія Шаригіна (скриншот)

Після цього її досягнення внесли до Книги рекордів України як результат, встановлений людиною такого віку.

Юрій Василенко - скелелаз у 80 років

Киянин Юрій Василенко двічі встановлював рекорди України у скелелазінні - спочатку у 75 років, а згодом повторив своє досягнення у 80.

Для рекорду чоловікові потрібно було подолати вертикальну трасу зі штучним рельєфом та двома карнизами. Маршрут проходив на висоті, що відповідає четвертому поверху будівлі.

Шпагат, скелелазіння і кіберспорт: українські пенсіонери які встановили неймовірні рекорди у 70+Юрій Василенко (скриншот)

Василенко впорався зі складною трасою за 2 хвилини 38 секунд. Його результати офіційно внесли до Книги рекордів України.

Людмила Казанцева - хендлер у 72 роки

Жінка з Хмельницького прийшла до хендлінгу вже після виходу на пенсію. Перший раз вона поїхала на виставку зі своїм той-тер’єром Арнольдом приблизно у 70 років, хоча до цього не мала такого досвіду.

Згодом почала регулярно готувати собак до виставок, навчати їх правильно рухатися в рингу та стояти під час огляду суддями.

Шпагат, скелелазіння і кіберспорт: українські пенсіонери які встановили неймовірні рекорди у 70+Людмила Казанцева (скриншот)

Разом зі своїми вихованцями Казанцева їздила на виставки в різні міста України та здобувала нагороди.

У 72 роки, у 2018 році, вона встановила рекорд України як хендлерка найповажнішого віку.

Борис Мельник - найстарший військовий доброволець

Чоловік із позивним "Друг Тихон" став найстаршим військовим добровольцем України, коли у 77 років його офіційно внесли до Книги рекордів України.

До лав добровольців чоловік долучився після початку війни на Донбасі, а на передовій виконував бойові завдання разом із молодшими побратимами. Він воював, зокрема, в районі Пісків, Старогнатівки та Авдіївки.

Шпагат, скелелазіння і кіберспорт: українські пенсіонери які встановили неймовірні рекорди у 70+Борис Мельник (скриншот)

Мельник також відомий серед військових тим, що грав для побратимів на бандурі. Рекорд українця офіційно зафіксували 2018 року.

"Молода Гвардія" - пенсіонери у кіберспорті

Одеська команда "Молода Гвардія" складається з людей пенсійного віку, які захоплюються комп'ютерними іграми.

Шпагат, скелелазіння і кіберспорт: українські пенсіонери які встановили неймовірні рекорди у 70+

Учасники команди грали в Counter-Strike та зібралися разом, щоб офіційно зафіксувати свій віковий рекорд. Їх визнали найстаршою кіберспортивною командою України.

Рекорд зафіксували представники Книги рекордів України, а сама команда стала незвичайним прикладом участі старшого покоління у сучасному кіберспорті.

Раніше ми розповідали про українських бабусь-пенсіонерок, які успішно підкорюють соцмережі і в своєму поважному віці вже стали справжніми зірками TikTok.

Теги: Книга рекордів Гіннеса Рекорди Люди
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