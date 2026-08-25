Зірки соцмереж 70+: бабусі-блогерки, які підкорюють український TikTok

Соцмережі давно перестали бути територією лише молодих блогерів. Українські пенсіонери доводять, що харизма, щирість і бажання спілкуватися з людьми не залежать від віку. Деякі з них збирають мільйони переглядів, отримують подарунки від підписників і навіть беруть участь у рекламних зйомках.
Styler розповідає про найвідоміших на сьогодні пенсіонерок-героїнь сучасного "тікі-току".
Баба Ярослава - 86 років
Ярослава Козак зі Львівщини стала популярною завдяки відео, які знімає її онука - Лілія. Спочатку дівчина просто фіксувала сімейні моменти, але ролики з бабусею несподівано почали потрапляти в рекомендації TikTok і набирати мільйони переглядів.
@melania.movvie_fan_733 original sound - Melania.movvie_733
Сьогодні баба Ярослава - справжня інтернет-зірка. Вона спілкується з підписниками, виходить у прямі ефіри, показує подарунки від людей та ділиться звичайними моментами свого життя. Її популярність багато в чому пояснюється саме природністю: жінка не грає роль блогерки, а просто залишається собою.
Баба Оля - 85 років
Почала вести TikTok у 83 і швидко знайшла свою аудиторію.
Жінка родом із Тернопільщини стала популярною завдяки дуже простому й щирому контенту. У своїх відео вона показує життя в селі: порається на городі, доглядає за домашніми тваринами, готує власноруч та розповідає про свої будні.
Окремою родзинкою стали її короткі звернення до підписників, які вона часто починає словами "О!" або "Отако!".
@babaolia85 #життя #город #бабаоля #момент оригінальний аудіозапис - Баба Оля
Блог Ольга започаткувала у 83 роки й спочатку зовсім не планувала ставати відомою. Проте її природність швидко припала до душі глядачам. У кінці 2025 року вона відсвяткувала 100 тисяч підписників у TikTok, назвавши їх своїми друзями.
Її люблять за працьовитість, доброту та атмосферу справжнього сільського життя.
А сама Баба Оля своїм прикладом показує: почати щось нове ніколи не пізно.
Ніна Колодницька - 80+
Ніна Михтодівна з Вінниччини прийшла в TikTok завдяки онукам. У її відео немає складних постановок - вона показує те, що добре знає: господарство, приготування їжі, роботу на городі та щоденні сільські справи.
@_nasha_babyshka оригінальний звук - Бабуся Ніна
До пенсії Ніна багато років важко працювала в колгоспі, зокрема була ланковою та доїла корів. І навіть у поважному віці не звикла сидіти без діла. Її відео почали збирати мільйони переглядів, а сама Ніна стала популярною завдяки простоті, працьовитості та щирому спілкуванню з аудиторією.
Баба Маша - 75 років
До блогерства Марія Думал мала чималий трудовий досвід: працювала продавчинею, завідувачкою магазину, а згодом 26 років була секретаркою в сільськогосподарському кооперативі. У молодості вона захоплювалася автомобілями та мотоциклами, а після виходу на пенсію багато часу приділяла господарству.
У соцмережі Марію привела онука. Після смерті чоловіка у 2023 році вона залишилася сама в селі, тож онука допомогла їй освоїти сучасні гаджети. Спочатку вони просто знімали, як бабуся вчиться ними користуватися, але ці відео несподівано сподобалися глядачам.
@mariadumal
Як вам такий причєсон?! Тільки чесно!оригінальний аудіозапис - Баба Маша
Згодом Марія сама стала героїнею блогу: показує свої будні, приміряє різні образи, бере участь у трендах, жартує та спілкується з підписниками. А найцікавіше - після 70 років вона освоїла ще й нову для себе професію та почала працювати у сфері SMM в українській IT-школі.
Марія Опанасівна - 72 роки
Марія Опанасівна зі Звягеля - зовсім інший тип блогерки. Вона демонструє образи, пробує нові б'юті-процедури, знімає формати "get ready with me" та не боїться експериментувати. Її TikTok має понад 45 тисяч підписників.
До популярності Марія багато років працювала у школі-інтернаті, а згодом долучилася до створення бренду GUDZYK, який виготовляє фетрові вироби. Саме відео з процесом роботи несподівано привернули увагу аудиторії: один із роликів набрав понад мільйон переглядів. Після цього жінка почала вести власні сторінки.
@mariia.opanasivna вибираємо образ на зустріч випускників. всі варіанти з сумочками від @GUDZYK - вироби від бабусь оригінальний аудіозапис - Марія Опанасівна
Тепер у її блозі є реклама одягу й косметики, фотосесії та модні експерименти. Марія Опанасівна показує, що після 70 життя точно не закінчується - навпаки, воно може стати значно цікавішим.
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