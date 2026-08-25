Зірки соцмереж 70+: бабусі-блогерки, які підкорюють український TikTok

Соцмережі давно перестали бути територією лише молодих блогерів. Українські пенсіонери доводять, що харизма, щирість і бажання спілкуватися з людьми не залежать від віку. Деякі з них збирають мільйони переглядів, отримують подарунки від підписників і навіть беруть участь у рекламних зйомках.

Баба Ярослава - 86 років

Ярослава Козак зі Львівщини стала популярною завдяки відео, які знімає її онука - Лілія. Спочатку дівчина просто фіксувала сімейні моменти, але ролики з бабусею несподівано почали потрапляти в рекомендації TikTok і набирати мільйони переглядів.

Сьогодні баба Ярослава - справжня інтернет-зірка. Вона спілкується з підписниками, виходить у прямі ефіри, показує подарунки від людей та ділиться звичайними моментами свого життя. Її популярність багато в чому пояснюється саме природністю: жінка не грає роль блогерки, а просто залишається собою.

Баба Оля - 85 років

Почала вести TikTok у 83 і швидко знайшла свою аудиторію.

Жінка родом із Тернопільщини стала популярною завдяки дуже простому й щирому контенту. У своїх відео вона показує життя в селі: порається на городі, доглядає за домашніми тваринами, готує власноруч та розповідає про свої будні.

Окремою родзинкою стали її короткі звернення до підписників, які вона часто починає словами "О!" або "Отако!".

Блог Ольга започаткувала у 83 роки й спочатку зовсім не планувала ставати відомою. Проте її природність швидко припала до душі глядачам. У кінці 2025 року вона відсвяткувала 100 тисяч підписників у TikTok, назвавши їх своїми друзями.

Її люблять за працьовитість, доброту та атмосферу справжнього сільського життя.

А сама Баба Оля своїм прикладом показує: почати щось нове ніколи не пізно.

Ніна Колодницька - 80+

Ніна Михтодівна з Вінниччини прийшла в TikTok завдяки онукам. У її відео немає складних постановок - вона показує те, що добре знає: господарство, приготування їжі, роботу на городі та щоденні сільські справи.

До пенсії Ніна багато років важко працювала в колгоспі, зокрема була ланковою та доїла корів. І навіть у поважному віці не звикла сидіти без діла. Її відео почали збирати мільйони переглядів, а сама Ніна стала популярною завдяки простоті, працьовитості та щирому спілкуванню з аудиторією.

Баба Маша - 75 років

До блогерства Марія Думал мала чималий трудовий досвід: працювала продавчинею, завідувачкою магазину, а згодом 26 років була секретаркою в сільськогосподарському кооперативі. У молодості вона захоплювалася автомобілями та мотоциклами, а після виходу на пенсію багато часу приділяла господарству.

У соцмережі Марію привела онука. Після смерті чоловіка у 2023 році вона залишилася сама в селі, тож онука допомогла їй освоїти сучасні гаджети. Спочатку вони просто знімали, як бабуся вчиться ними користуватися, але ці відео несподівано сподобалися глядачам.

Згодом Марія сама стала героїнею блогу: показує свої будні, приміряє різні образи, бере участь у трендах, жартує та спілкується з підписниками. А найцікавіше - після 70 років вона освоїла ще й нову для себе професію та почала працювати у сфері SMM в українській IT-школі.

Марія Опанасівна - 72 роки

Марія Опанасівна зі Звягеля - зовсім інший тип блогерки. Вона демонструє образи, пробує нові б'юті-процедури, знімає формати "get ready with me" та не боїться експериментувати. Її TikTok має понад 45 тисяч підписників.

До популярності Марія багато років працювала у школі-інтернаті, а згодом долучилася до створення бренду GUDZYK, який виготовляє фетрові вироби. Саме відео з процесом роботи несподівано привернули увагу аудиторії: один із роликів набрав понад мільйон переглядів. Після цього жінка почала вести власні сторінки.

Тепер у її блозі є реклама одягу й косметики, фотосесії та модні експерименти. Марія Опанасівна показує, що після 70 життя точно не закінчується - навпаки, воно може стати значно цікавішим.