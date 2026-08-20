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Люди 20 серпня 2026 · 18:10

"Не буду боротися за копійку": народна артистка Ніна Набока зізналася, чому отримує малу пенсію

Ніна Набока розвіяла міфи про свої захмарні гонорари
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
"Не буду боротися за копійку": народна артистка Ніна Набока зізналася, чому отримує малу пенсію

Акторка Ніна Набока фото: Wave РБК-Україна)

Народна артистка України Ніна Набока відверто розповіла про фінансовий бік акторської професії. Зірка театру та кіно прокоментувала поширені чутки про свої нібито завищені гонорари та зізналася, чому не намагається збільшити власну пенсію.

Про це акторка розповіла для Wave-РБК-Україна.

Що розказала Набока про фінанси

За словами акторки, творці фільмів часто побоюються запрошувати її у свої проєкти. Існує стереотип, що зірковий статус та багаторічний досвід вимагатимуть левової частки бюджету. Проте Набока наголошує, що з нею завжди можна знайти компроміс.

"Ну вони ж забувають, що з Набокою можна домовитися! Можливо, я безплатно цю роль мрію зіграти! Звідки ви знаєте?" - з гумором зазначила артистка, додавши, що конкретні суми контрактів їй розголошувати заборонено.

Чому артистка відмовляється боротися за вищу пенсію

Окремою темою розмови стали пенсійні виплати. Ніна Набока не стала приховувати, що наразі її пенсія є "поганою". Щоб перерахувати та підвищити суму, необхідно зібрати чимало довідок та документації, проте акторка не бажає витрачати на це час та бюрократичну тяганину.

Артистка зізналася, що вважає себе дещо лінивою в таких справах, але головна причина криється в іншому - у її громадянській позиції.

"Я поки працюю. Якщо мої гроші будуть йти на війну, я згодна. Я не буду боротися за якусь копійку - хай вони десь ідуть на державу і на все," - підкреслила народна улюблениця.

Вона додала, що зовсім не жадібна і цілком задоволена тим, що має можливість продовжувати активно зніматися та заробляти власною працею.

Раніше Styler розповідав, як змінилося життя фіналісток "Холостяка" з Тереном.

Теги: Шоу-бізнес
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