Дженніфер Лопес помітили з охоронцем в Італії: у мережі заговорили про роман (відео)

Дженніфер Лопес цієї осені приїхала до Мілана , де вчергове опинилася в центрі уваги. Та цього разу обговорювали не лише її образи - фотографи й користувачі соцмереж звернули увагу на ефектного чоловіка, який скрізь супроводжував зірку.

Styler з посиланням на Dailymail розповідає, що відомо про чоловіка, який раптово став героєм серед користувачів Мережі.

Як охоронець Лопес став зіркою Мілана

Історія почалася з фото та відео, зроблених під час появи зірки Голлівуду у Мілані на "Тижні моди". Біля чорного позашляховика на артистку чекала велика кількість шанувальників, які хотіли отримати автограф або сфотографуватися із зіркою.

Охоронець залишався поруч із Лопес, допомагаючи їй пройти крізь натовп. Коли людей стало особливо багато, артистка взяла чоловіка за руку, а він провів її далі.

Користувачі соцмереж одразу звернули увагу не лише на його роботу, а й на зовнішність. Сиве волосся, ефектна зовнішість та спортивна статура принесли йому прізвисько silver fox - "сріблястий лис".

Джей Ло сама показала його у своєму Instagram

Цікаво, що на цьому історія не закінчилася. Після того як відео з охоронцем завірусилися, сама Дженніфер Лопес опублікувала серію фотографій із Мілана у своєму Instagram.

У каруселі уважні підписники знову помітили того самого чоловіка. Він з'являється на кількох кадрах поруч із артисткою, що лише посилило інтерес до нього.

При цьому Лопес не стала окремо пояснювати, хто він, і не підписала фотографії жодними словами - у публікації вона залишила лише позначку італійського модного дому Dolce & Gabbana.

Тож Джей Ло фактично сама дала своїм підписникам ще більше матеріалу для обговорення чоловіка, який відповідає за її безпеку.

Не нова людина в команді Джей Ло

Попри те, що охоронець лише зараз став широко відомим у Мережі, його не варто називати новим членом команди зірки. За повідомленнями західних медіа, цього чоловіка вже неодноразово помічали поруч із артисткою, зокрема під час її поїздок та публічних виходів.

На одному з кадрів також можна помітити каблучку на його пальці, через що деякі видання припустили, що чоловік може бути одружений.

Джей Ло зі своїм охоронцем на "Тижні моди" в Мілані (фото: instagram.com/jlo)

Тим часом увага до охоронця виникла саме через незвичну для такого працівника популярність. Поки Лопес традиційно збирала натовпи шанувальників у Мілані, її яскравий супутник несподівано отримав власну армію прихильників.