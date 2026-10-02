Місячний календар рибалки на жовтень 2026: коли чекати найкращого кльову

У жовтні риба через похолодання води поступово змінює місця стоянки та характер харчування . Місячний календар допоможе рибалкам обрати дати для виїзду на водойму.

Styler розповідає, які дні можуть бути найкращими для риболовлі та коли очікувати активнішого кльову.

Фази Місяця у жовтні 2026

Молодик - 10 жовтня

Повня - 26 жовтня

Спадний Місяць - з 1 до 9 та з 27 до 31 жовтня

Зростаючий Місяць - з 11 до 25 жовтня.

1-3 жовтня

На початку місяця активність риби буде помірна. Через поступове охолодження водойм риба починає залишати мілководні ділянки та переміщуватися ближче до глибини.

Хижака варто шукати біля брівок, перепадів глибин, входів і виходів із ям. Якщо покльовок немає, можна спробувати уповільнити проводку приманки.

4-9 жовтня

У цей період активність риби може змінюватися навіть протягом одного дня.

Рибалці варто експериментувати з глибиною, швидкістю проводки та розміром приманки. Якщо перспективна точка не приносить результату, краще перевірити іншу ділянку водойми.

10-12 жовтня

10 жовтня буде Молодик, тому клювання може бути нестабільним, а погодні умови матимуть особливе значення.

Для пасивної риби варто спробувати максимально природну подачу приманки. Під час ловлі хижака можна уповільнити проводку, а для мирної риби - зменшити кількість підгодовування та робити ставку на точність закидання.

13-18 жовтня

Період зростання Місяця може бути цікавим як для спінінгістів, так і для прихильників фідерної риболовлі.

Судака варто шукати на глибоких ділянках, щуку - біля корчів, а окуня - там, де збирається мальок. Під час фідерної ловлі можна перевірити руслові ділянки, де восени часто тримається лящ.

19-25 жовтня

За стабільної осінньої погоди цей період може бути результативним для риболовлі. Хижу рибу варто шукати біля руслових брівок, корчів, на глибині та поруч з іншими підводними укриттями.

Для щуки можна використовувати воблери, коливні блешні та силіконові приманки. Для судака одним із варіантів залишається джигова ловля.

26-28 жовтня

26 жовтня буде повня, а поведінка риби в цей період може бути нестабільною. Тому відсутність покльовок протягом першої години ще не означає, що риболовля буде невдалою.

Перспективними можуть виявитися ранкові та вечірні години. Також варто експериментувати з різними горизонтами ловлі, кольором приманки та темпом її проведення.

29-31 жовтня

Наприкінці місяця вода продовжить охолоджуватися, тому риба поступово концентруватиметься на глибших ділянках водойм.

Варто перевіряти руслові ями, нижні частини звалів і брівки.

Коли очікувати найкращий кльов у жовтні 2026

За Місячним календарем, найбільш сприятливими для ловлі в жовтні можуть бути:

13-18 жовтня;

28-29 жовтня.

Також хороші умови можуть скластися 1-2, 12, 19-20 та 30-31 жовтня.

Меншу активність риби прогнозують на 3-6, 21-22 та 27 жовтня, а найслабший кльов - на 7-11 та 23-26 жовтня. Водночас ці дати не варто сприймати як точний прогноз: реальна активність риби залежатиме насамперед від конкретної водойми та погоди.

Що врахувати рибалкам восени

З наближенням холодів риба поступово залишає мілководдя та переміщується на глибші ділянки річок, ставків і водосховищ. Тому восени особливо важливо правильно обирати місце ловлі та враховувати сезонні зміни поведінки риби.

Перспективними можуть бути руслові ями, брівки, перепади глибин та місця біля підводних укриттів. Але остаточне рішення щодо виїзду краще приймати з урахуванням прогнозу погоди, температури води та умов конкретної водойми.