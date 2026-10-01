UA / RU
rbc.ua
Останні новини
12:24 Люди
Лоліта Лайзан зі "Зрадників" після 4,5 року мовчання знову заговорила з батьком завдяки шоу
12:00 Гороскопи
Таро-гороскоп на жовтень 2026: прогноз для Тельця, Водолія та інших знаків Зодіаку
11:31 Люди
Наталія Могилевська придбала Audi Q5 і показала нове авто на відео
10:21 Люди
Блогерка-мільйонниця Сімбочка поділилася деталями про втрату вагітності у 18 років
09:43 Корисне
Підготовка житла до похолодання: як утеплити вікна та двері й зберегти тепло в домі
09:04 Тренди
Покрова 2026: чому свято пов’язували із заміжжям та як українці шукали пару
08:15 Смачно
Як приготувати буряк по-корейськи: рецепт дієтолога Вікторії Радісної
07:36 Люди
День захисників і захисниць: Ласточкін, Дікусар та інші відомі українці, які боронять країну на фронті
06:43 Тренди
День захисників і захисниць України: чому це свято тепер відзначають 1 жовтня
06:22 Тренди
Покрова 1 жовтня: які народні заборони існували та як раніше відзначали церковне свято
Всі новини
Головна Гороскопи Таро-гороскоп на жовтень 2026: прогноз для Тельця, Водолія та інших знаків Зодіаку
Гороскопи 01 жовтня 2026 · 12:00
Add as a preferred source on Google

Таро-гороскоп на жовтень 2026: прогноз для Тельця, Водолія та інших знаків Зодіаку

Кому варто пригальмувати, а хто отримає шанс почати все з чистого аркуша?
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Таро-гороскоп на жовтень 2026: прогноз для Тельця, Водолія та інших знаків Зодіаку

Прогноз за картами Таро на жовтень 2026 (фото: Styler)

Таро-гороскоп на жовтень 2026 показує ключові зміни для всіх знаків Зодіаку. Карти вказують, кому відкриються нові можливості у фінансах, стосунках і рішеннях.

Styler з посиланням на Your Tangо розповідає, які сфери життя потребуватимуть найбільшої уваги.

Овен

Карта Таро: Двійка Кубків, перевернута

У жовтні на перший план вийдуть стосунки та баланс між особистим життям і роботою. Перевернута Двійка Кубків радить чесно говорити про свої бажання та не боятися озвучувати те, що вас не влаштовує. Відверта розмова допоможе уникнути накопичення образ і зробити близькість справжньою.

Телець

Карта Таро: Шістка Жезлів, перевернута

Тельцям жовтень пропонує зупинитися й запитати себе, чого вони насправді хочуть. Може з'явитися відчуття, що ваші зусилля недооцінюють, але саме цей період добре підходить для внутрішньої роботи та переосмислення цілей. Не порівнюйте своє життя з чужим - краще зосередьтеся на тому, що потребує уваги саме зараз.

Близнюки

Карта Таро: Лицар Кубків

Жовтень для Близнюків буде місяцем емоцій, творчості та приємних відкриттів. Лицар Кубків радить не тримати думки й почуття в собі - щира розмова допоможе відчути себе почутими. Також знайдіть час для хобі та маленьких радощів, які роблять будні яскравішими.

Рак

Карта Таро: Сімка Кубків, перевернута

Раки нарешті можуть відчути ясність там, де раніше панувала плутанина. Перевернута Сімка Кубків допоможе відсіяти зайве й зрозуміти, чого ви хочете насправді. Жовтень також сприятливий для змін удома - навіть перестановка меблів або новий колір стін можуть подарувати відчуття оновлення.

Лев

Карта Таро: Колісниця, перевернута

Левам у жовтні доведеться трохи пригальмувати й не намагатися контролювати абсолютно все. Перевернута Колісниця нагадує: іноді пауза потрібна не для того, щоб зупинитися, а щоб зрозуміти правильний напрямок. Дозвольте собі переглянути пріоритети й шукати не лише результат, а й внутрішній баланс.

Діва

Карта Таро: Туз Кубків, перевернутий

Діви можуть відчути емоційне виснаження та гостру потребу побути наодинці із собою. Перевернутий Туз Кубків радить не ігнорувати втому й дозволити собі відпочинок без почуття провини. У жовтні тиша, спокій і турбота про власні потреби можуть стати важливішими за бажання всім догодити.

Терези

Карта Таро: Поміркованість

Для Терезів головними словами жовтня стануть поміркованість і усвідомленість. Карта радить не поспішати з рішеннями, особливо якщо вони стосуються грошей та особистих планів. Замість різких кроків спробуйте знайти баланс - терпіння цього місяця може виявитися вашим головним союзником.

Скорпіон

Карта Таро: Десятка Жезлів

Скорпіони можуть взяти на себе більше справ, ніж здатні комфортно виконати. Десятка Жезлів нагадує про необхідність розподіляти обов'язки й не тягнути все самостійно. А з наближенням дня народження з'явиться чудовий привід залишити старі звички позаду та визначити нові довгострокові цілі.

Стрілець

Карта Таро: Король Пентаклів, перевернутий

Жовтень змусить Стрільців уважніше поставитися до фінансів і не ухвалювати поспішних грошових рішень. Перевернутий Король Пентаклів радить прораховувати витрати та вчитися на попередньому досвіді. Наприкінці місяця продумане планування допоможе краще контролювати доходи й витрати.

Козоріг

Карта Таро: Двійка Пентаклів

Козерогам доведеться балансувати між кількома справами та пріоритетами одночасно. Двійка Пентаклів радить тримати планування під контролем і чітко визначити, що справді потребує уваги просто зараз. Ближче до кінця місяця одна з домашніх проблем може вирішитися, подарувавши вам більше часу для роботи та родини.

Водолій

Карта Таро: Двійка Кубків, перевернута

У Водоліїв у жовтні стосунки можуть опинитися під мікроскопом. Перевернута Двійка Кубків говорить про непорозуміння та дисбаланс, тому не поспішайте робити висновки - спочатку вислухайте іншу людину. Щира розмова допоможе побачити ситуацію без зайвих припущень і зрозуміти, що насправді відбувається між вами.

Риби

Карта Таро: Імператриця

Рибам жовтень радить сповільнитися та нарешті дозволити собі трохи комфорту. Імператриця символізує турботу про себе, творчість і бажання створити затишний простір навколо. Якщо ви давно відкладали власні потреби "на потім", саме час повернути їх до списку пріоритетів.

Раніше ми розповідали таро-гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку.

Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП День захисників і захисниць: Ласточкін, Дікусар та інші відомі українці, які боронять країну на фронті Люди День захисників і захисниць: Ласточкін, Дікусар та інші відомі українці, які боронять країну на фронті
Підготовка житла до похолодання: як утеплити вікна та двері й зберегти тепло в домі
Підготовка житла до похолодання: як утеплити вікна та двері й зберегти тепло в домі Корисне
Покрова 1 жовтня: які народні заборони існували та як раніше відзначали церковне свято
Покрова 1 жовтня: які народні заборони існували та як раніше відзначали церковне свято Тренди
Більше цікавого
День захисників і захисниць України: чому це свято тепер відзначають 1 жовтня День захисників і захисниць України: чому це свято тепер відзначають 1 жовтня Юлія Шиканова · 01 жовтня 2026, 06:43
Коли загадувати бажання у жовтні: астролог Роуз назвала дати для всіх знаків Зодіаку Коли загадувати бажання у жовтні: астролог Роуз назвала дати для всіх знаків Зодіаку Катерина Собкова · 30 вересня 2026, 20:02
Не планували, але "душу відвели": як пасажири УЗ збирали гриби під час евакуації (відео) Не планували, але "душу відвели": як пасажири УЗ збирали гриби під час евакуації (відео) Юлія Шиканова · 30 вересня 2026, 19:43
Лоліта Лайзан зі "Зрадників" після 4,5 року мовчання знову заговорила з батьком завдяки шоу Лоліта Лайзан зі "Зрадників" після 4,5 року мовчання знову заговорила з батьком завдяки шоу Наталя Крижанівська · 01 жовтня 2026, 12:24