Лоліта Лайзан зі "Зрадників" після 4,5 року мовчання знову заговорила з батьком завдяки шоу

Учасниця другого сезону "Зрадників" Лоліта Лайзан зустрілася з батьком уперше за чотири з половиною роки. Поштовхом до відновлення спілкування стала її участь у шоу та звернення до нього на прем’єрі.

Про це Styler розповіли у пресслужбі SWEET.TV .

Як Лоліта відновила спілкування з батьком

Про участь доньки у "Зрадниках" батько Лоліти дізнався від близької йому людини, яка дивилася проєкт. Сама Лайзан під час прем'єри другого сезону передала йому вітання та попросила подивитися четвертий епізод, саме в ньому вона розповідає про їхні стосунки.

Згодом вони домовилися зустрітися в Києві. До цього батько й донька не спілкувалися чотири з половиною роки.

Перша після тривалої перерви зустріч затягнулася майже на п'ять годин. За словами Лоліти, вони говорили про все підряд.

"Я розуміла, що цей проєкт змінить моє життя, і була до цього готова. Правда, десь глибоко всередині до кінця не вірила, що мені справді вдасться відновити спілкування з батьком, бо думала, що наша історія давно завершена", - розповіла учасниця.

У кому на шоу вона побачила батьківську фігуру

Тема стосунків із батьком виявилася важливою для Лоліти й усередині гри. У четвертому епізоді вона особливо прислухається до політтехнолога Сергія Гайдая та довіряє його рішенням.

Лоліта Лайзан на шоу "Зрадники"

Як пояснила Лайзан, ця довіра виходила за межі ігрової стратегії. Вона сприймала Сергія як батьківську фігуру.

Гайдая та її батька поєднують професія, досвід стратегічних ігор і захоплення походами.

"Сергій Гайдай відчувався всередині гри ідеальною батьківською фігурою для мене. Мені хотілося його берегти, тому я слухала кожне його слово", - пояснила Лоліта.

Чому Лайзан хотіла створити альянс із Гайдаєм

Сергій привернув її увагу ще до того, як гра набрала обертів. Під час спільної поїздки в автомобілі Лоліта вирішила, що хоче об'єднатися саме з ним.

Для неї було важливо знайти людину, якій можна довіряти, та разом дійти до кінця проєкту. Однак згодом учасниця визнала, що у цьому задумі вона не врахувала одну суттєву деталь - бажання іншого гравця.

"Гайдай одразу заворожив мене рівнем інтелекту ще коли ми їхали в машині. Я одразу зрозуміла, що саме з цим гравцем хочу йти до кінця. Правда, забула, що при цьому він також має прийняти це рішення", - розповіла Лайзан.

Побачити, як складалися їхні взаємини у грі, та почути історію Лоліти про батька можна в четвертому епізоді другого сезону "Зрадників", який уже вийшов на SWEET.TV.

Ваша пробная версия Premium закончилась