Коли загадувати бажання у жовтні: астролог Роуз назвала дати для всіх знаків Зодіаку

Астролог Кейт Роуз визначила особливі дати жовтня для кожного знаку Зодіаку . За її прогнозом, у ці періоди варто бути уважнішими до нових можливостей, стосунків, фінансів та важливих рішень.

Styler з посиланням на Your Tango розповідає, які дні у жовтні можуть стати найбільш сприятливими саме для вас.

Овен - 3 жовтня

3 жовтня ретроградна Венера у Скорпіоні, за прогнозом Роуз, допоможе Овнам по-новому поглянути на події минулого. Те, що здавалося невдачею, може виявитися важливим кроком до майбутнього успіху.

Цей період також може бути пов’язаний із фінансами. Астролог радить Овнам не втрачати оптимізму та уважніше придивлятися до можливостей, які з’являються навколо.

Телець - 23 жовтня

23 жовтня Юнона переходить у знак Водолія, і для Тельців це може стати початком нового етапу в кар’єрі. Незвичні ідеї та нестандартні рішення здатні відкрити шлях до успіху.

Також цього дня може з’явитися людина, яка допоможе втілити давню мрію. Тельцям радять не відкидати можливості лише тому, що вони здаються нетиповими.

Близнюки - 15 жовтня

15 жовтня Плутон переходить у прямий рух у Водолії. За прогнозом Роуз, для Близнюків це момент, коли варто більше довіряти власним переконанням і нарешті діяти відповідно до них.

Цей період може допомогти залишити складний етап позаду та почати рухатися до нових цілей. Головне - не стримувати себе через сумніви.

Рак - 23 жовтня

Для Раків 23 жовтня може стати днем звільнення від обмежень. Перехід Юнони у знак Водолія допоможе переглянути старі переконання та зрозуміти, чого насправді хочеться.

Особливу роль можуть відіграти партнерства й домовленості. Астролог радить Ракам не триматися за звичне лише через почуття обов’язку.

Лев - 10 жовтня

10 жовтня Молодик у Терезах відкриє для Левів можливість почати новий етап. Це вдалий момент, щоб визначити свої наміри та зрозуміти, чого хочеться від майбутнього.

Особливої уваги потребуватимуть стосунки. За прогнозом Роуз, Левам варто менше наполягати на своєму та більше покладатися на співпрацю і компроміси.

Діва - 3 жовтня

3 жовтня ретроградна Венера може змусити Дів переглянути своє романтичне життя. Настає час чесно відповісти собі, які стосунки справді приносять задоволення, а які вже втратили сенс.

За словами астролога, Дівам не варто боятися закривати старі двері. Іноді саме завершення певного етапу звільняє місце для чогось нового.

Терези - 23 жовтня

23 жовтня Юнона переходить у знак Водолія, і може принести Терезам нові знайомства або новий рівень близькості у вже існуючих стосунках.

Цей день також нагадує про власні бажання. Терезам радять не обирати шлях лише тому, що його схвалюють інші, а більше прислухатися до того, що робить їх щасливими.

Скорпіон - 15 жовтня

15 жовтня Плутон переходить у прямий рух у Водолії. За прогнозом Роуз, для Скорпіонів це може стати початком періоду внутрішньої свободи та важливих змін.

Нові пропозиції та можливості не варто одразу відкидати через страх залишити звичне життя. Попереду може бути досвід, який допоможе краще зрозуміти себе та свої справжні бажання.

Стрілець - 24 жовтня

24 жовтня Меркурій переходить у ретроградний рух у Скорпіоні. Для Стрільців цей період може виявитися корисним, адже змусить звернути увагу на те, чого вони раніше намагалися уникати.

Астролог радить довіряти інтуїції та не дозволяти страхам керувати рішеннями. Саме чесний погляд на себе може відкрити шлях до нового етапу.

Козоріг - 25 жовтня

25 жовтня ретроградна Венера входить у Терези, і для Козорогів це особливо важливий момент у професійній сфері. Можуть нагадати про себе результати минулої роботи або з’явитися нові можливості для кар’єрного зростання.

За прогнозом Роуз, цей період здатний привернути увагу до талантів і досягнень Козерогів. Сприятливий вплив може тривати й після завершення ретроградного руху Венери.

Водолій - 10 жовтня

10 жовтня Молодик у Терезах може принести Водоліям можливості для змін, розвитку та нових починань. Причому позитивні зміни можуть відбуватися поступово, без гучних подій.

Спочатку Водоліям може бути складно зрозуміти, що саме змінилося. Але згодом стане помітно, що окремі сфери життя починають складатися більш гармонійно.

Риби - 3 жовтня

3 жовтня ретроградна Венера у Скорпіоні може дати Рибам підтвердження того, що їхня інтуїція не підвела. За прогнозом Роуз, цей період може принести можливості у фінансах, коханні, подорожах та інших сферах.

Також не варто відкидати другий шанс. Те, що раніше не вдалося, може повернутися у новій формі, хоча остаточні результати можуть проявитися пізніше.