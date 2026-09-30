UA / RU
rbc.ua
Останні новини
17:56 Люди
Тарас Цимбалюк поділився новими фото з Оленою Світлицькою і висловився про удари по Києву
17:28 Тренди
Покрова Пресвятої Богородиці: народні прикмети, за якими українці передбачали зиму
16:58 Тренди
"Більше можливостей": Дантес розповів, чи заздрить учасникам нової "Фабрики зірок"
16:17 Корисне
Чому лісові гриби гірчать після приготування: причини та небезпечні види
15:46 Тренди
MONATIK у журі, а його хіти - на сцені: що готує третій прайм "Фабрики зірок"
15:03 Смачно
Теплий азійський салат з яловичиною від Ектора Хіменеса-Браво: покроковий рецепт на 15 хвилин
14:17 Тренди
Осінні кольори 2026: стилістка Анастасія Кривицька показала формули для цікавих образів
13:34 Тренди
"Холостяк" із В'ячеславом Кравцовим з'явиться на Netflix: дата прем'єри
12:58 Люди
Три роки співали разом: Марта Адамчук пояснила, чому не хоче засуджувати Потапа й Каменських
12:22 Гороскопи
Скорпіон, Рак і Телець: ці знаки Зодіаку найдовше пам’ятають образи
Всі новини
Головна Люди Тарас Цимбалюк поділився новими фото з Оленою Світлицькою і висловився про удари по Києву
Люди 30 вересня 2026 · 17:56
Add as a preferred source on Google

Тарас Цимбалюк поділився новими фото з Оленою Світлицькою і висловився про удари по Києву

Він показав спільні моменти та закликав берегти одне одного у непростий для України час
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Тарас Цимбалюк поділився новими фото з Оленою Світлицькою і висловився про удари по Києву

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька (колаж: Styler)

Тарас Цимбалюк поділився, як проводить час зі своєю коханою Оленою Світлицькою у Києві. Актор також коротко висловився про життя у столиці, де теплі моменти з близькими не зникають навіть на тлі постійної небезпеки.

Про це розповідає Styler з посиланням на його допис в Instagram.

Що написав Цимбалюк

Актор поділився новими моментами зі Світлицькою, а у підписі згадав і про небезпеку, в якій продовжують жити українці.

"У Києві небезпечно, але дуже романтично! Бережіть один одного", - написав Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк поділився новими фото з Оленою Світлицькою і висловився про удари по Києву
Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня Росія здійснила чергову масштабну атаку на Київ та область із застосуванням дронів і балістичних ракет. У кількох районах столиці зафіксували пошкодження та пожежі, внаслідок ударів загинули люди, також є постраждалі.

Тарас Цимбалюк поділився новими фото з Оленою Світлицькою і висловився про удари по Києву
Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Що відомо про роман Цимбалюка та Світлицької

Про близькі стосунки Тараса Цимбалюка та акторки Олени Світлицької заговорили у 2026 році. Спочатку вони не поспішали називати себе парою та публічно коментувати особисте життя.

Згодом Цимбалюк перестав приховувати почуття. Він почав ділитися спільними моментами зі Світлицькою, а в серпні опублікував відео зі спільної поїздки й публічно сказав, що кохає акторку.

Відомо також, що Світлицька виховує двох дітей. Сам Цимбалюк раніше наголошував, що цей факт не став для нього перешкодою у стосунках.

До роману зі Світлицькою особисте життя актора активно обговорювали після його участі у 14-му сезоні "Холостяка". У фіналі він обрав Надін Головчук, однак після завершення проєкту їхні стосунки не продовжилися.

Раніше Styler також розповідав, чому Наталка Денисенко більше не спілкується з Оленою Світлицькою.

Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Покрова Пресвятої Богородиці: народні прикмети, за якими українці передбачали зиму Тренди Покрова Пресвятої Богородиці: народні прикмети, за якими українці передбачали зиму
"Більше можливостей": Дантес розповів, чи заздрить учасникам нової "Фабрики зірок"
"Більше можливостей": Дантес розповів, чи заздрить учасникам нової "Фабрики зірок" Тренди
Чому лісові гриби гірчать після приготування: причини та небезпечні види
Чому лісові гриби гірчать після приготування: причини та небезпечні види Корисне
Більше цікавого
Осінні кольори 2026: стилістка Анастасія Кривицька показала формули для цікавих образів Осінні кольори 2026: стилістка Анастасія Кривицька показала формули для цікавих образів Наталя Крижанівська · 30 вересня 2026, 14:17
Теплий азійський салат з яловичиною від Ектора Хіменеса-Браво: покроковий рецепт на 15 хвилин Теплий азійський салат з яловичиною від Ектора Хіменеса-Браво: покроковий рецепт на 15 хвилин Юлія Люшньова · 30 вересня 2026, 15:03
Три роки співали разом: Марта Адамчук пояснила, чому не хоче засуджувати Потапа й Каменських Три роки співали разом: Марта Адамчук пояснила, чому не хоче засуджувати Потапа й Каменських Остапова Анастасія · 30 вересня 2026, 12:58
MONATIK у журі, а його хіти - на сцені: що готує третій прайм "Фабрики зірок" MONATIK у журі, а його хіти - на сцені: що готує третій прайм "Фабрики зірок" Остапова Анастасія · 30 вересня 2026, 15:46