Руслан Ханумак вдруге одружується: колишній Аліни Шаманської вже познайомив наречену з сином

Український актор і ведучий Руслан Ханумак зробив пропозицію своїй коханій під час розважального заходу. Артист уже познайомив обраницю із сином Артуром та показав їхні спільні кадри.

Ханумак освідчився коханій на сцені

Освідчення відбулося під час заходу, де Руслан Ханумак працював ведучим. У певний момент він звернувся до жінки, яка перебувала серед глядачів, а потім запросив її вийти до нього.

На сцені актор зізнався, що впевнений у своєму виборі та вже не хоче залишатися холостяком. Після цього він дістав обручку, став на одне коліно та попросив кохану вийти за нього заміж.

"Я не хочу вже бути холостяком. Ми будемо так само обійматися та цілуватися, знай це. Через 50-60 років я знатиму, що зробив правильне рішення, що покликав тебе на сцену", - сказав Ханумак.

Він також додав, що уявляв цей момент уві сні. А щоб додати освідченню гумору, ведучий заявив: якщо кохана погодиться, для неї заграє її улюблена пісня, а якщо відмовить - він принципово заспіває "Дику дичку".

Обраниця актора спочатку розгубилася через несподівану пропозицію, однак зрештою сказала "так". Після цього вона приміряла каблучку, а гості заходу зустріли заручини оплесками.

Кадрами романтичного моменту Ханумак поділився в своєму Instagram.

Хто нова кохана Руслана Ханумака

Ім'я нареченої артист поки не називає. Він не розкриває подробиць їхніх стосунків і не розповідає, як давно вони разом.

Водночас Ханумак показав кілька моментів із сімейного життя. На опублікованих кадрах його нова обраниця проводить час разом із ним та його сином Артуром від попереднього шлюбу з блогеркою Аліною Шаманською..

Зокрема, вони утрьох грають у популярну гру "Крокодил" і весело проводять час. З цього можна зробити висновок, що жінка вже познайомилася із сином Ханумака та проводить із ним час.

Що відомо про стосунки Ханумака та Аліни Шаманської

Руслан Ханумак та Аліна Шаманська офіційно розлучилися у березні 2024 року. Про проблеми у їхніх стосунках стало відомо ще раніше - у січні 2023 року.

Після розриву Шаманська публічно розповідала про складний період у шлюбі. Зокрема, блогерка заявляла, що стикалася з булінгом, газлайтингом та тим, що вона називала нарцисичним аб'юзом.

За словами Аліни, однією з причин остаточного розриву стало ставлення чоловіка до їхнього сина.

Після розлучення колишнє подружжя продовжило виховувати Артура, а їхні стосунки неодноразово ставали предметом обговорення у соцмережах.

Аліна Шаманська та Руслан Ханумак (колаж: Styler)

Роман із Катериною Шевченко

У 2025 році стало відомо про нові стосунки Ханумака - цього разу з Катериною Шевченко. На тлі публічних заяв Аліни Шаманської про її досвід у шлюбі нова кохана актора також коментувала їхні стосунки.

Катерина тоді запевняла, що у них із Русланом усе добре.

Однак уже на початку березня 2026-го року Шевченко повідомила про розставання з Ханумаком. У своїх публікаціях вона, зокрема, заявляла про конфлікти, пов'язані з побутом і вихованням дітей.

"Коли твою дитину у твоїй квартирі змушують спати з нею в одному ліжку (двох хлопчиків) - це нестерпно", - писала Катерина.

Також вона заявляла про фінансові проблеми та стверджувала, що після розриву залишилася з боргами.

Сам Ханумак не розкривав усіх деталей особистого конфлікту.

Катерина Шевченко та Руслан Ханумак (колаж: Styler)