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Тренди 27 вересня 2026 · 19:35
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Осіння головоломка на уважність: знайдіть 7 відмінностей серед книжок, рослин і меблів (фото)

Цей тест на уважність точно сподобається любителям головоломок
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Осіння головоломка на уважність: знайдіть 7 відмінностей серед книжок, рослин і меблів (фото)

Головоломка на пошук відмінностей (фото: Styler)

Одні зміни на цих малюнках можна помітити за кілька секунд, інші потребують уважнішого порівняння. У головоломці з осіннім кабінетом потрібно знайти 7 відмінностей і не зупинитися, коли найпомітніші вже впали в око.

Styler пропонує перевірити свою уважність і знайти всі змінені деталі.

Як розгадувати головоломку

Перед вами два малюнки кабінету. Порівняйте їх і визначте, які 7 деталей змінилися. Враховуйте не лише колір чи форму, адже відмінність може бути в кількості предметів, їхньому положенні або написах.

Обмеження часу немає. Можете розглядати зображення у власному темпі або ввімкнути секундомір і потім запропонувати близьким побити ваш результат.

Кожну знайдену відмінність рахуйте як одну зміну об’єкта. Наприклад, якщо на одному предметі змінилося кілька написів, це один пункт відповіді.

Спочатку спробуйте впоратися самостійно, а правильні відповіді чекатимуть на вас нижче.

Осіння головоломка на уважність: знайдіть 7 відмінностей серед книжок, рослин і меблів (фото)Головоломка на пошук відмінностей (колаж: Styler)

Що допоможе знайти останні відмінності

Якщо знайшли кілька змін і далі пошук не просувається, спробуйте рухатися послідовно: від верхнього лівого кута до нижнього правого. Порівнюйте невеликі ділянки, а не всю картинку одразу.

Для кожного предмета перевіряйте три речі: чи він на місці, чи має той самий вигляд і чи збігаються його деталі. Такий спосіб допомагає не повертатися постійно до вже знайдених змін.

Можна також записувати відповіді короткими словами. Так ви не зарахуєте одну відмінність двічі й точно знатимете, скільки ще залишилося.

Відповіді

  • Книжки на столі (їхня кількість змінилася),
  • Яблуко (на лівому малюнку воно червоне, на правому - зелене),
  • Глобус (ліворуч видно переважно Африку та Європу, праворуч - Північну й Південну Америку),
  • Букет у глечику (на лівому зображенні зелені гілочки з червоними ягодами, на правому - світлі сухоцвіти),
  • Розклад на дошці (змінилися цифри),
  • Листя за вікном (на лівому малюнку дерево має густе помаранчеве листя, на правому його гілки майже голі),
  • Одяг на стільці (ліворуч на спинці висить світлий в’язаний светр, праворуч - темний піджак із ґудзиками та кишенями).

Якщо якась деталь залишилася непоміченою, поверніться до неї на зображенні. Порівняйте, що саме ви пропустили: колір, кількість, напис чи положення предмета. Це дасть конкретну підказку, на що звертати увагу в наступній головоломці.

Раніше Styler пропонував перевірити уважність у головоломці, де потрібно було відшукати на зображенні п’ять відмінностей. Такий формат добре підійде всім, хто любить задачки на логіку й спостережливість.

Теги: Цікаві факти
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