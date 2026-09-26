Еріка Колесніченко перемогла у Нацвідборі на Дитяче "Євробачення"-2026: представить Україну на Мальті

Еріка Колесніченко стала переможницею Національного відбору на Дитяче "Євробачення"-2026. 11-річна співачка з Білої Церкви виборола право представляти Україну на міжнародному конкурсі, який 24 жовтня відбудеться на Мальті.
Хто представить Україну на Дитячому "Євробаченні"-2026, розповідає Styler.
У фіналі за можливість поїхати на конкурс змагалися шестеро учасників: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський та Злата Солоненко. Переможця визначали за результатами голосування журі та глядачів у співвідношенні 50 на 50.
Еріка виступила з піснею "НЕ колискова", яку написала музична продюсерка Нацвідбору Світлана Тарабарова. За задумом авторки, композиція є зверненням до слухачів про сміливість, пробудження та віру у власні сили.
Хто така Еріка Колесніченко
Еріка родом із Білої Церкви. Вокалом вона займається з шести років, а також захоплюється театральним мистецтвом. Юна співачка вже виконувала ролі Круелли, Малефісенти, Мері Поппінс і Ваяни.
Також Еріка займається верховою їздою та має власного коня на ім'я Оскі. Вона є лауреаткою першої премії міжнародного вокального конкурсу в Литві та здобувала призові місця на всеукраїнських фестивалях.
З якою піснею Еріка поїде на Дитяче "Євробачення"
На конкурсі Україну представлятиме "НЕ колискова". У пісні поєднали звучання мюзиклу та кейпопу, а її основна ідея - не боятися діяти, вірити в себе та власні мрії. Авторкою композиції стала Світлана Тарабарова.
Дитяче "Євробачення"-2026 відбудеться 24 жовтня на Мальті у концертному комплексі MFCC у Та-Калі.
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