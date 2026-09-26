Газлайтинг і тиск у стосунках: лайф-коуч пояснив, як розпізнати маніпуляцію партнера

Після спілкування з партнером може залишатися дискомфорт, якому складно знайти пояснення. Постійна провина, сумніви у власній пам'яті та порушення особистих меж це вже приводи уважніше придивитися до стосунків .

Про те, як розпізнати маніпуляцію, ексклюзивно для Styler розповів лайф-коуч Віталій Курсік.

Почуття провини та сумніви в собі

За словами Курсіка, першим сигналом може бути ситуація, коли після розмови людина постійно почувається винною, хоча нічого поганого не зробила.

Маніпуляція не завжди очевидна. Зокрема, співрозмовник може систематично заперечувати ваші спогади про події.

"Ти пам'ятаєш одне, тобі кажуть, що було інше, і за кілька таких раундів ти вже сам не довіряєш власній пам'яті", - пояснює лайф-коуч.

У коментарі він описує це як газлайтинг: поступово людина звикає сумніватися у власному сприйнятті.

Порушення меж під виглядом жартів

Ще один момент це повторювані порушення особистих меж, які партнер щоразу виправдовує. Наприклад, словами "я просто пожартував" або "та це ж не серйозно".

Курсік радить звертати увагу саме на систематичність такої поведінки.

"Здорові стосунки, це коли твоє "ні" є достатньою причиною, і не треба його обгрунтовувати на три сторінки, щоб воно спрацювало", - наголошує він.

Виснаження після спілкування

Окремо лайф-коуч пропонує придивитися до свого стану після розмов із партнером.

"Після спілкування з людиною в тебе менше сил, а не більше. Системно, раз за разом, а не тому що день був важкий", - зазначає Курсік.

Йдеться про повторюване виснаження у поєднанні з іншими описаними проявами тиску. Саме таку втому, за словами співрозмовника, людина може довго списувати на сторонні причини й не пов'язувати зі стосунками.

Курсік підкреслює, що конфлікти бувають і в емоційно здорових стосунках. Важливо, як людина почувається в них загалом.

"Емоційно здорові стосунки, навіть коли в них є конфлікти, дають тобі ресурс. Маніпулятивні - забирають, і ти цього довгий час не помічаєш, бо звик списувати втому на щось інше", - підсумовує лайф-коуч.