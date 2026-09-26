Ворошнов, Чопик і Марнауз: як змінилися учасники шоу "Зважені та щасливі", яким не вдалося втримати вагу

Після завершення телевізійного проєкту "Зважені та щасливі" багато учасників повертаються до життя за межами екрану з великими очікуваннями. Однак без щоденної підтримки фахівців, чіткого режиму та мотивації частина з них вже за лічені місяці повертається до звичного способу життя та харчування.

Styler розповість про "зважених", яким не вдалося втримати вагу після шоу. Вони швидко повернули зайві кілограми, змарнувавши всі старання на проєкті.

Микола Ворошнов

Цей учасник запам'ятався глядачам як переможець 1 сезону "Зважені та щасливі". У шоу він стартував із вагою близько 175 кг і за час проєкту скинув 85 кг, дійшовши приблизно до 90 кг.

Ворошнов на шоу "Зважені та щасливі" (скриншот)

Пізніше, через кілька років, після повернення до звичного життя та служби в зоні бойових дій, його вага знову суттєво зросла - до приблизно 220 кг.

Сьогодні Ворошнов є захисником України та відомим волонтером. Попри зайву вагу він активно служить аеророзвідником у складі 72-ї ОМБр ім. "Чорних Запорожців", де відомий під позивним "Канада".

Микола Ворошнов (фото: instagram.com/voroshnov)

Сергій Чопик

Чоловік брав участь у 4 сезоні проєкту "Зважені та щасливі", де прийшов із вагою близько 199 кг. За час участі в шоу йому вдалося суттєво змінити форму та схуднути до 111 кг.

Сергій Чопик на проєкті (скриншот)

Після завершення проєкту певний період чоловікові вдавалося утримувати результат, однак через кілька років ситуація змінилася. Після раптової ДТП, в яку Чопик потрапив приблизно через 5 років після проєкту, він був тривалий час обмежений у рухах і повинен був досить довго відновлюватися, повертаючись до звичного життя. Саме цей період став переломним у контролі ваги, унаслідок чого ексучасник "зважених" повернувся до своїх попередніх 200 кг.

Сергій Чопик (фото: іnstagram.com/serhiy_chopyk)

Марта Марнауз і Андрій Марнауз

Одна з найвідоміших учасниць в історії проєкту, яка проходила шлях схуднення двічі - Марта. Вона прийшла на проєкт разом із чоловіком - Андрієм, і пара разом проходила шлях схуднення, підтримуючи одне одного в тренуваннях і дієті.

Марта - учасниця "Зважені та Щасливі" (скриншот)

На старті шоу Марта важила приблизно 135 кг, а Андрій - близько 168 кг.

Марта Марнауз (фото: іnstagram.com/martamarnauz)

Після участі в проєкті вони сильно схудли: Марта - до 71 кг, Андрій - до 92 кг.

Андрій на фіналі проєкту (скриншот)

Після завершення шоу їм вдалося тримати результат кілька років, але потому вага швидко повернулася, а пара розлучилася.

Андрій Марнауз знову набрав вагу (фото: tiktok.com/@dr.pliuta)

Аркадій Василишин

Аркадій брав участь у проєкті "Зважені та щасливі" і прийшов на шоу з вагою понад 200 кг.

Під час інтенсивних тренувань і суворого режиму харчування йому вдалося схуднути приблизно на 80-90 кг, і фінально він важив близько 120 кг.

Це був один із найпомітніших результатів у його сезоні, адже зміни були дуже різкими і видимими.

Василишин вражає на фіналі "зважених" (скриншот)

Після завершення проєкту він певний час намагався тримати форму, але поступово повернувся до звичного способу життя.

Вже за два-три роки частина втраченої ваги повернулася, і показники знову зросли до приблизно 160-180 кг.

Василишин сьогодні (фото: скріншот з instagram.com/arkadiivasilishin)