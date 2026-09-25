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Головна Смачно Бюджетна осіння випічка: готуємо ліниву шарлотку з яблуками за 40 хвилин
Смачно 25 вересня 2026 · 19:22
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Бюджетна осіння випічка: готуємо ліниву шарлотку з яблуками за 40 хвилин

Такий десерт особливо смакує теплим - із чаєм, кавою або просто так
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Бюджетна осіння випічка: готуємо ліниву шарлотку з яблуками за 40 хвилин

Як приготувати шарлотку з яблуками (фото: Styler)

Сезон яблук - чудовий привід приготувати простий домашній десерт до чаю. Для цієї шарлотки знадобляться доступні продукти, а сам процес не потребує особливого кулінарного досвіду.

Styler з посиланням на відео в Instagram кулінарної блогерки Анастасії Царлової розповідає, як приготувати ароматний яблучний пиріг у духовці.

Які інгредієнти потрібні

Для форми діаметром 25 см знадобляться:

  • 4 яйця
  • 1 склянка цукру
  • 1 склянка борошна
  • 4 яблука
  • 1 чайна ложка розпушувача
  • кориця - за смаком
  • ванільний цукор (1 пакетик)
  • трохи лимонного соку
  • цукрова пудра для прикрашання.

За бажанням кількість кориці можна змінювати залежно від того, наскільки насичений аромат ви хочете отримати.

Як приготувати ліниву шарлотку

Спочатку підготуйте тісто. Яйця з'єднайте з цукром і добре збийте міксером. Маса має стати світлою, пишною та помітно збільшитися в об'ємі.

Після цього додайте просіяне борошно, розпушувач і ванільний екстракт. Якщо його немає під рукою, можна використати звичайний ванільний цукор.

Перемішайте тісто до однорідності. Воно має вийти досить рідким, без грудочок.

Яблука - головний секрет аромату

Тепер можна переходити до яблук. Очистіть їх від шкірки та наріжте невеликими кубиками.

Щоб начинка вийшла ароматнішою, додайте до яблук трохи лимонного соку або лимонного концентрату, трохи цукру та кориці. Добре перемішайте - так фрукти матимуть приємний кисло-солодкий смак і насичений осінній аромат.

Форму для випікання застеліть пергаментом. Викладіть на дно підготовлені яблука та рівномірно розподіліть їх по формі.

Зверху залийте яблука тістом.

Скільки випікати шарлотку

Духовку попередньо розігрійте до 175-180 градусів. Поставте форму всередину та випікайте пиріг приблизно 35-40 хвилин.

Точний час залежатиме від вашої духовки та висоти пирога. Готовність можна перевірити дерев'яною шпажкою: якщо після проколювання тіста вона залишається сухою, шарлотка готова.

Після випікання дайте пирогу трохи охолонути. Потім акуратно дістаньте його з форми та переверніть, щоб яблучний шар опинився зверху.

Як подавати яблучну шарлотку

Перед подачею щедро присипте пиріг цукровою пудрою. Потім наріжте порційними шматочками - і можна подавати до чаю або кави.

Виходить ароматна домашня випічка з м'яким тістом, соковитими яблуками та приємною ноткою кориці.

Цей рецепт особливо сподобається тим, хто не хоче довго стояти на кухні: підготовка займає зовсім небагато часу, а для пирога потрібні прості й доступні продукти.

Раніше Styler розповідав, як приготувати французький "невидимий" яблучний пиріг.

Теги: Рецепти Яблука Поради
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