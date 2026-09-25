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Люди 25 вересня 2026 · 12:59
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Поцілунок Горової, сльози Бадоєва та дует Трінчер: яким був другий прайм "Фабрики зірок"

Поцілунки на сцені, емоційні виступи та перші номінанти на виліт - другий прайм "Фабрики зірок" виявився значно гарячішим за дебютний
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Поцілунок Горової, сльози Бадоєва та дует Трінчер: яким був другий прайм "Фабрики зірок"

Чим здивувало друге прайм-шоу "Фабрики зірок" (колаж: Styler)

На другому прайм-шоу "Фабрики зірок" учасники вперше заспівали в дуетах із відомими артистами. Вечір запам’ятався несподіваними поцілунками, виступом, який довів Алана Бадоєва до сліз, та словами Ірини Горової про контракт з однією з фабриканток.

Styler розповідає, чим здивував другий прайм "Фабрики зірок" та хто з учасників опинився під загрозою вильоту.

Поцілунок Горової та дует із Трінчер

Під час виступу фронтмен гурту NEBOKRAI влаштував танці на столі журі, а наприкінці номера поцілував Ірину Горову.

Продюсерка відзначила його енергію та порівняла виступ із попереднім виходом на сцену.

“Дав неймовірну енергію особливо твій вихід на стіл, це було дуже потужно та несподівано. Минулого разу ти вразив Алана без маєчки, але цього разу ти показав, що й в одязі ти можеш створити навколо себе шоу”, - сказала Горова.

Ще одним номером, який завершився поцілунком, став дует Nana Solis та Анни Трінчер. Разом вони виконали пісню "Зірочка Палай".

Поцілунок Горової, сльози Бадоєва та дует Трінчер: яким був другий прайм &quot;Фабрики зірок&quot;Поцілунок Ірини Горової з солістом гурту NEBOKRAI (фото надане пресслужбою)

Чому Алан Бадоєв не стримав сліз

Наймолодший учасник "Фабрики зірок" MYRO присвятив свій виступ ненависті, хейту та болю, якого можуть завдавати чужі слова. Раніше він сам стикався з булінгом у школі.

Під час номера Бадоєв не зміг стримати сліз. Після виступу режисер зізнався, що теж читає коментарі й болісно реагує на деякі з них.

"Всі думають, що я живу в якомусь світі рожевих поні, але я також читаю коментарі, мені також боляче", - поділився Алан.

Поцілунок Горової, сльози Бадоєва та дует Трінчер: яким був другий прайм &quot;Фабрики зірок&quot;Виступ MYRO (фото надане пресслужбою)

Звертаючись до MYRO, Бадоєв наголосив: попри чужі слова, людина може сама обирати, як рухатися далі.

Юного виконавця підтримали й інші судді. А Євген Філатов, який долучився до другого прайму як запрошений член журі, підсумував:

"Щойно наймолодший фабрикант забрав це шоу", - відзначив артист.

З ким співали фабриканти та кому Горова запропонувала контракт

Другий прайм став для учасників першим випробуванням дуетами із зірками. Окрім Nana Solis та Анни Трінчер, на сцену разом вийшли Anna Simon і Юлія Саніна, JEZUSMAN та гурт "Скрябін", а також Povin` і ZLATA OGNEVICH.

Судді оцінювали, наскільки фабрикантам вдалося проявити себе поруч із досвідченими артистами. Зокрема, Алан Бадоєв відзначив виступ Anna Simon із фронтвумен The HARDKISS.

Поцілунок Горової, сльози Бадоєва та дует Трінчер: яким був другий прайм &quot;Фабрики зірок&quot;Юлія Саніна та Anna Simon (фото надане пресслужбою)

"Дуже рідко хто не стає тінню Юлії Саніної, ти нею не стала", - зазначив Бадоєв.

А Горовая заговорила про можливу співпрацю з учасницею. Продюсерка заявила, що хоче підписати з нею контракт, однак спершу ще спостерігатиме за її роботою на проєкті.

"Я хочу з тобо підписати контракт, але поки буду спостерігати на скільки тобі вистачить запалу тут", - сказала Ірина.

Хто став фаворитом мами Дантеса

Володимир Дантес розповів, що його мама також стежить за "Фабрикою зірок" і вже обрала свого фаворита. Їй сподобався учасник із Харкова DYKYI.

"А, він з Харкова? Ну норм", - переказав ведучий її реакцію.

Дантес також повідомив, що мама перебуває в залі, й пожартував: удома на нього ще чекає розмова через розголошення сімейних таємниць.

Хто опинився під загрозою вильоту

"Схоже, ванільна фабрика закінчилась", - зазначив Дантес на початку шоу.

Саме на другому праймі вперше визначили двох учасників, які ризикують залишити проєкт. Ними стали DYKYI та JEZUSMAN.

Поцілунок Горової, сльози Бадоєва та дует Трінчер: яким був другий прайм &quot;Фабрики зірок&quot;DYKYI та JEZUSMAN (фото надане пресслужбою)

Хто продовжить участь у "Фабриці зірок", вирішуватимуть глядачі. Другий прайм уже доступний на SWEET.TV, де також можна проголосувати за учасників.

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