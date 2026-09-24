Густий гарячий шоколад із перцем і корицею: рецепт для перших холодних днів

Коли за вікном стає прохолодно, саме час готувати зігрівальні напої. Один із таких - густий гарячий шоколад, або Chocolat Chaud, який нагадує про затишні паризькі кав’ярні та чудово підходить для перших холодних днів.

Styler із посиланням на відео в Instagram переможця кулінарного шоу "МастерШеф" Микити Сновиди розповідає, як його приготувати.

Інгредієнти на 1 чашку

Для приготування однієї порції знадобляться прості продукти:

чорний шоколад із вмістом какао від 70% - приблизно пів чашки

молоко - 1 чашка

цукор - за смаком

кориця

аніс

кардамон

гвоздика

ваніль

червоний перець - дрібка

сіль - дрібка.

Необов’язково використовувати всі спеції одночасно. Можна скорегувати їх кількість відповідно до власного смаку, але саме поєднання кориці, ванілі та невеликої кількості перцю робить напій особливо зігрівальним.

Як приготувати гарячий шоколад

1. Підготуйте ароматне молоко

Налийте молоко в невелику каструлю та додайте корицю, аніс, кардамон, гвоздику і ваніль. Повільно прогрівайте суміш приблизно до 80 градусів, коли почне з’являтися пара.

Важливо не доводити молоко до кипіння. Так воно збереже ніжний смак, а спеції встигнуть віддати свій аромат.

2. Додайте шоколад

Шоколад попередньо подрібніть на невеликі шматочки. В окремій ємності змішайте його з цукром і частиною теплого молока, після чого добре перемішайте, щоб шоколад повністю розтанув.

Саме чорний шоколад із високим вмістом какао допоможе отримати насичений смак і густу текстуру.

3. Не забудьте про перець і сіль

У шоколадну суміш додайте буквально дрібку червоного перцю та дрібку солі. Перець не повинен перебивати смак напою - його завдання полягає в тому, щоб підкреслити шоколадні нотки.

Сіль також додають у невеликій кількості: вона допомагає зробити смак шоколаду більш виразним.

4. Доведіть напій до потрібної консистенції

Влийте решту теплого молока до шоколадної суміші та продовжуйте перемішувати на слабкому вогні. Напій поступово стане густішим і набуде однорідної кремової текстури.

Не поспішайте додавати крохмаль - у цьому рецепті шоколад і молоко самі допомагають зробити напій достатньо густим.

Як зробити шоколад ще густішим

Якщо хочеться отримати не просто гарячий напій, а майже повноцінний шоколадний десерт, можна використати трохи крохмалю. Для цього чайну ложку крохмалю потрібно попередньо розвести в невеликій кількості молока, щоб не утворилися грудочки.

Додайте суміш до гарячого шоколаду та продовжуйте помішувати, поки він не загусне до бажаної консистенції.

Подавати Chocolat Chaud найкраще одразу, поки він гарячий і ароматний. Такий напій чудово доповнить прохолодний вечір, а поєднання гіркого шоколаду, кориці, ванілі та легкої гостроти перцю зробить звичайну чашку молока зігрівальним осіннім десертом.