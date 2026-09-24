Гриби, які світяться в темряві: навіщо їм це потрібно і чи можна назбирати їх в Україні

Світний ліс здається чимось із казки, але біолюмінесцентні гриби - цілком реальне явище . Їхнє слабке зеленувате світіння майже непомітне вдень, причому в деяких видів світитися може не лише гриб, а й грибниця всередині деревини.

Styler розповідає, які гриби здатні світитися, навіщо їм це може бути потрібно та чи можна побачити природне сяйво в українських лісах.

Що змушує гриби світитися

Це явище називається біолюмінесценцією - здатністю живого організму виробляти світло внаслідок хімічної реакції.

У грибів цей процес пов'язаний із люциферином та ферментативними реакціями, під час яких вивільняється енергія у вигляді світла. Біолюмінесценція відома у представників кількох родів грибів, зокрема Armillaria, Mycena, Omphalotus, Panellus та інших, пояснює портал Sciencedirect.

Panellus stipticus - один із приблизно 125 відомих видів біолюмінесцентних грибів (wikipedia.org)

У шкільному підручнику з біології Валерія Соболя, виданому в Україні 2024 року, зазначається, що відомі вже понад сотня видів біолюмінесцентних грибів, причому світитися можуть як плодові тіла, так і грибниця. При цьому біологічне значення такого явища досі не вважається остаточно встановленим.

Навіщо їм це світло - відповідь досі шукають

Одна з найцікавіших гіпотез пов'язує біолюмінесценцію з комахами.

Деякі дослідження показали, що зелене світло може приваблювати певних безхребетних. Теоретично вони здатні переносити спори на своєму тілі або сприяти їх поширенню іншим способом. Саме тому дослідники припускають, що для окремих видів світіння може бути своєрідним "маяком" у нічному лісі.

Але називати це універсальним правилом не варто. Наприклад, за даними PubMed, експеримент із відомим австралійським "грибом-привидом" Omphalotus nidiformis не виявив, що його світіння приваблює потенційних переносників спор. Тому вчені допускають, що функція біолюмінесценції може відрізнятися у різних видів, а в деяких випадках бути побічним продуктом метаболізму.

Omphalotus nidiformis (колаж: Styler)

Що може світитися в українському лісі

Ось тут починається найцікавіше.

В Україні є представник роду Armillaria - опеньок осінній справжній (Armillaria mellea). Цей вид внесений до бази даних біорізноманіття Державного природознавчого музею НАН України.

Armillaria mellea (фото: wikipedia.org)

У Armillaria біолюмінесценція може бути пов'язана з грибницею, яка розвивається всередині деревини. Тому людина може побачити слабке сяйво на старій або гнилій деревині, навіть якщо сам капелюшок гриба не виглядає "світним".

Саме тому явище часто описують як "лисячий вогонь" - слабке холодне світіння гнилої деревини, пов'язане з діяльністю грибів.

Чому вдень цього ніхто не помічає

Біолюмінесценція грибів дуже слабка. У дослідженнях зазначається, що її інтенсивності недостатньо для того, щоб нормально сприймати світіння вдень, тоді як уночі воно стає помітнішим.

Тому теоретично побачити таке явище можна лише за дуже темних умов. Місячне світло, ліхтарик або навіть яскраве світло від телефона можуть легко перекрити слабке природне сяйво.

Найяскравіші біолюмінесцентні гриби трапляються переважно в тропічних і субтропічних регіонах. В Україні ж не варто очікувати ефекту "лісових ліхтариків" із яскравим зеленим світлом - якщо біолюмінесценція і проявляється, її можна побачити лише за сприятливих умов.

Не плутайте світіння з фосфором

Ще один поширений міф - нібито гриб "накопичує світло", а потім випромінює його в темряві. Насправді біолюмінесценція - це активний хімічний процес, а не звичайне фосфоресцентне світіння.

Тобто гриб не "заряджається" від сонця. Світло виникає завдяки реакціям, які відбуваються всередині живих тканин.

І якщо вночі в лісі вам здасться, що старий пень ледь помітно зеленіє, це не обов'язково містика. У природі справді існують гриби, здатні перетворювати звичайну гнилу деревину на дуже слабкий природний "ліхтар".