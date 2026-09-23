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Тренди 23 вересня 2026 · 15:17
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Скіні, бежевий мінімалізм і танкетка: що Андре Тан радити замінити у 2026 році

Як одягатися, щоб не виглядати старомодно?
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Скіні, бежевий мінімалізм і танкетка: що Андре Тан радити замінити у 2026 році

Андре Тан назвав антитренди 2026 (фото: Styler)

Український дизайнер Андре Тан розповів про зміни у моді 2026 року та назвав речі, які варто замінити у гардеробі. Його поради стосуються одягу, кольорів і взуття.

Styler із посиланням на відео в Instagram розповідає, які речі модельєр вважає застарілими та чим їх можна замінити.

Бежевий мінімалізм

Першим у списку Андре Тан назвав образи, побудовані винятково на нейтральному бежевому кольорі. Йдеться не просто про любов до спокійних відтінків, а про ситуацію, коли весь "лук" складається з однакових за настроєм речей: бежевий верх, взуття, сумка та мінімум акцентів.

"Бежевий верх, бежевий низ, бежева сумка і жодної емоції", - описав такий образ дизайнер.

За словами Андре Тана, епоха так званої "тихої розкоші" зробила подібні комплекти надто схожими один на одного. Тому у 2026 році він радить не боятися додавати до образу більше характеру.

Серед актуальних прийомів дизайнер називає фактури, кольорові акценти, великі прикраси та цікаві сумки. Тобто навіть якщо основа гардероба залишається стриманою, її можна зробити виразнішою за допомогою деталей.

"Образ повинен мати характер", - наголосив Андре Тан.

Джинси скіні

Другий пункт, який напевно викличе найбільше суперечок, - вузькі джинси. Дизайнер прямо заявив, що скіні вже давно перестали бути головною базою сучасного гардероба.

Водночас це не означає, що такі джинси потрібно терміново викидати. Андре Тан зазначив, що їх можна продовжувати носити, якщо вони вам подобаються. Проте називати скіні головним трендом 2026 року, на його думку, не варто.

Натомість сучасніше виглядатимуть прямі, relaxed-, wide-leg та інші більш вільні силуети. Вони дають образу актуальніші пропорції та дозволяють створювати більш розслаблені комплекти.

Маленькі прикраси

Ще одна тенденція, яка, за словами дизайнера, відійшла на другий план, - надто делікатні прикраси.

Йдеться про тонкі ланцюжки, маленькі сережки та мінімалістичні аксесуари, які практично не привертають уваги. Андре Тан вважає, що у 2026 році прикраси мають бути помітною частиною образу, а не просто ледь помітним доповненням.

Тому він радить звернути увагу на масивні сережки, великі браслети, кольє та аксесуари зі структурованими формами.

Такий підхід добре працює навіть із досить простим одягом: виразне кольє або великі сережки можуть зробити базовий комплект набагато цікавішим без необхідності додавати багато інших деталей.

Масивна танкетка

Четверта річ у списку Андре Тана - взуття на масивній танкетці.

Дизайнер розуміє, чому жінки продовжують обирати таке взуття: воно зручне, додає зросту та може здаватися практичнішим за тонкий підбор.

Але Андре Тан наголошує, що комфорт і актуальність - не завжди одне й те саме.

"Зручно - це прекрасно. Але зручно і модно - це не завжди одне й те ж саме", - зазначив він.

Замість масивної танкетки дизайнер пропонує звернути увагу на kitten heels, сучасні балетки, мюлі або витончені човники. Такі моделі допоможуть зберегти жіночність образу та водночас зробити його актуальнішим.

Чи потрібно викидати речі, які Андре Тан назвав немодними

При цьому дизайнер не закликає буквально позбавлятися всіх речей, які потрапили до його списку. Особливо це стосується скіні джинсів, які багато жінок носять роками.

Андре Тан окремо звернувся до тих, хто не готовий відмовлятися від улюбленої моделі: якщо вам подобаються скіні, продовжуйте їх носити. Однак варто розділяти особисті вподобання та статус речі як головного тренду сезону.

Раніше Styler писав про поради стилістки, з чим носити джинси skinny у 2026 році.

Теги: Андре Тан Модні тренди Стиль життя Тренди
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