Сорочка, ремінь і сумка: Андре Тан показав 5 прийомів для стильного образу

Дизайнер Андре Тан поділився простими стилістичними рішеннями, які допоможуть по-новому обіграти звичні речі. Його поради особливо актуальні для тих, хто хоче освіжити гардероб без зайвих витрат.

Styler із посиланням на відео в його Instagram розповідає, які прості прийоми допоможуть зробити звичний образ сучаснішим.

Заправте сорочку

Перший прийом, на який радить звернути увагу дизайнер, - спосіб заправлення сорочки.

Андре Тан пропонує не ховати її повністю за пояс штанів або спідниці. Натомість можна заправити лише передню частину або один край речі. Такий прийом додає образу легкої недбалості та робить його менш формальним.

Крім того, асиметричне заправлення допомагає візуально підкреслити талію та створити ілюзію довших ніг. Особливо актуально це може виглядати у поєднанні сорочки з джинсами, класичними брюками або спідницею.

Додайте ремінь

Другий швидкий спосіб зробити образ більш зібраним - використати ремінь.

Навіть прості джинси, брюки чи сукня можуть заграти по-новому, якщо підкреслити талію правильно підібраним аксесуаром. При цьому дизайнер радить не обмежуватися виключно функціональністю ременя.

Він може стати повноцінним акцентом образу: привернути увагу цікавою пряжкою, незвичайною фактурою або контрастним кольором. Така деталь здатна зробити навіть базовий комплект більш виразним без необхідності додавати багато інших аксесуарів.

Підгорніть рукави

Ще один прийом, який займає буквально кілька секунд, - підгорнути рукави сорочки, жакета або іншого одягу з довгими рукавами.

Відкриті зап’ястя, за словами Андре Тана, роблять образ легшим і динамічнішим. Водночас важливо не перестаратися: дизайнер радить уникати надто високих і тугих підворотів.

Оптимальний варіант - зробити два-три акуратні, але трохи недбалі підвороти. Саме ця невимушеність допомагає вбранню виглядати сучасніше та не створює враження надмірної старанності.

Замініть сумку

Четвертий пункт може здатися незначним, однак саме аксесуари часто суттєво впливають на загальне враження від образу.

Андре Тан радить звернути увагу на сумку. Одна невдала модель може зробити навіть добре підібраний комплект менш актуальним, тоді як правильно обраний аксесуар здатен його повністю змінити.

Замість безформної повсякденної сумки дизайнер пропонує спробувати модель-багет, м’який клатч або яскраву сумку. При цьому не обов’язково змінювати весь одяг - іноді достатньо лише одного нового акценту.

Виберіть один яскравий акцент

Останній прийом - додати до образу одну помітну деталь. Це можуть бути масивні сережки, велика брошка, яскрава хустка, незвичайне кольє або інший виразний аксесуар.

Однак тут діє важливе правило: акцент має бути один. Якщо одночасно додати великі сережки, помітне кольє, яскраву хустку та масивну брошку, образ ризикує стати перевантаженим.

Саме тому дизайнер радить обрати одну деталь, яка привертатиме увагу та доповнюватиме вбрання, а не конкуруватиме з ним.

Стиль - не завжди про нові речі

Головний висновок дизайнера полягає в тому, що стильний гардероб не обов’язково означає постійне придбання нового одягу.

Часто достатньо подивитися на вже знайомі речі під іншим кутом: по-новому заправити сорочку, підкреслити талію ременем, підгорнути рукави, змінити сумку або додати один виразний аксесуар.

Таким чином, щоб освіжити звичний образ, не потрібно витрачати багато часу чи грошей. За порадами Андре Тана, іноді достатньо п’яти хвилин і кількох простих стилістичних маніпуляцій, щоб речі, які давно лежать у гардеробі, заграли по-новому.