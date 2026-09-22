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Головна Смачно Солодкі бурячки на зиму: рецепт на 1 кг овочів із простим маринадом
Смачно 22 вересня 2026 · 10:57
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Солодкі бурячки на зиму: рецепт на 1 кг овочів із простим маринадом

Така заготівля стане у пригоді взимку
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Солодкі бурячки на зиму: рецепт на 1 кг овочів із простим маринадом

Солодкі мариновані бурячки на зиму (фото: Styler)

Буряк на зиму можна заготовити без складних маринадів і великої кількості спецій. Достатньо відварити овочі, залити їх гарячим маринадом і простерилізувати банки.

Styler ділиться простим рецептом солодких бурячків на зиму.

Як замаринувати буряк

Спочатку овоч потрібно добре помити та відварити приблизно 1 годину - точний час залежить від розміру бурячків. Після цього дайте йому охолонути, очистьте та наріжте шматочками або залиште цілим, якщо "головки" невеликі.

Інгредієнти для маринаду

На 1,5 л води вам знадобиться:

  • цукор - 3 ст. л.;
  • сіль - 1,5 ст. л.;
  • оцет 9% - 4-5 ст. л.

Спосіб приготування

Воду налийте в каструлю, додайте цукор і сіль.

Доведіть маринад до кипіння та влийте оцет.

Підготовлений буряк розкладіть у чисті банки.

Залийте овочі гарячим маринадом.

Накрийте банки кришками та стерилізуйте 10-15 хвилин.

Закрутіть банки, переверніть їх догори дном і залиште до повного охолодження.

Готові бурячки зберігайте в прохолодному темному місці. Узимку їх можна подавати як самостійну закуску або використовувати для салатів та інших страв.

Смачного!

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Теги: Рецепти
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