Сладкая свекла на зиму: рецепт на 1 кг овощей с простым маринадом

Свеклу на зиму можно заготовить без сложных маринадов и большого количества специй. Достаточно отварить овощи, залить их горячим маринадом и простерилизовать банки.
Styler делится простым рецептом сладкой свеклы на зиму.
Как замариновать свеклу
Сначала овощ нужно хорошо помыть и отварить примерно 1 час - точное время зависит от размера свеклы. После этого дайте ему остыть, очистить и нарезать кусочками или оставить целым, если "головки" небольшие.
Ингредиенты для маринада
На 1,5 л воды вам понадобится:
- сахар - 3 ст. л.;
- соль - 1,5 ст. л.;
- уксус 9% - 4-5 ст. л.
Способ приготовления
Налейте воду в кастрюлю, добавьте сахар и соль.
Доведите маринад до кипения и влейте уксус.
Подготовленную свеклу разложите в чистые банки.
Залейте овощи горячим маринадом.
Накройте банки крышками и стерилизуйте 10-15 минут.
Закрутите банки, переверните их вверх дном и оставьте до полного охлаждения.
Готовую свеклу храните в прохладном темном месте. Зимой их можно подавать в качестве самостоятельной закуски или использовать для салатов и других блюд.
Приятного!
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