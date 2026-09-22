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Главная Вкусно Сладкая свекла на зиму: рецепт на 1 кг овощей с простым маринадом
Вкусно 22 сентября 2026 · 10:57
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Сладкая свекла на зиму: рецепт на 1 кг овощей с простым маринадом

Такая заготовка пригодится зимой
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Сладкая свекла на зиму: рецепт на 1 кг овощей с простым маринадом

Сладкая маринованная свекла на зиму (фото: Styler)

Свеклу на зиму можно заготовить без сложных маринадов и большого количества специй. Достаточно отварить овощи, залить их горячим маринадом и простерилизовать банки.

Styler делится простым рецептом сладкой свеклы на зиму.

Как замариновать свеклу

Сначала овощ нужно хорошо помыть и отварить примерно 1 час - точное время зависит от размера свеклы. После этого дайте ему остыть, очистить и нарезать кусочками или оставить целым, если "головки" небольшие.

Ингредиенты для маринада

На 1,5 л воды вам понадобится:

  • сахар - 3 ст. л.;
  • соль - 1,5 ст. л.;
  • уксус 9% - 4-5 ст. л.

Способ приготовления

Налейте воду в кастрюлю, добавьте сахар и соль.

Доведите маринад до кипения и влейте уксус.

Подготовленную свеклу разложите в чистые банки.

Залейте овощи горячим маринадом.

Накройте банки крышками и стерилизуйте 10-15 минут.

Закрутите банки, переверните их вверх дном и оставьте до полного охлаждения.

Готовую свеклу храните в прохладном темном месте. Зимой их можно подавать в качестве самостоятельной закуски или использовать для салатов и других блюд.

Приятного!

Раньше мы делились рецептом сытных хрустящих бутербродов с курицей и творогом.

Теги: Рецепты
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