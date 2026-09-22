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Гороскопы 22 сентября 2026 · 06:01
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Таро-гороскоп на 22 сентября: главные прогнозы для Овнов, Дев и других знаков Зодиака

День готовит неожиданные повороты: не всем знакам следует держаться за старое
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Таро-гороскоп на 22 сентября: главные прогнозы для Овнов, Дев и других знаков Зодиака

Прогноз по картам Таро на 22 сентября (фото: Styler)

Карты Таро подсказывают, на что следует обратить внимание представителям всех знаков Зодиака 22 сентября. Кому-то день принесет важные решения, а кому-то - потребность пересмотреть свои планы и эмоции.

Styler рассказывает, на что следует обратить особое внимание во вторник.

Овен

Карта Таро: Двойка Жезлов

Вторник может подтолкнуть Овнов к планированию будущего и выбору нового направления. Не бойтесь смотреть шире - сейчас важно понять, чего вы на самом деле хотите.

Телец

Карта Таро: Суд

Тельцам предстоит день важных выводов и решений. Прошлые ситуации могут напомнить о себе, чтобы вы наконец-то поставили в них точку или сделали правильные выводы.

Близнецы

Карта Таро: Колесо Фортуны, перевернутое

Близнецам следует быть готовыми к неожиданным задержкам и изменениям планов. Не все во вторник будет зависеть от вас, поэтому лучше не пытаться контролировать каждый пустяк.

Рак

Карта Таро: Четверка Пентаклей, перевернутая

Ракам карты советуют ослабить хватку и позволить себе отпустить то, за что вы давно держитесь. Это может касаться денег, отношений или старых обид - освобождение от лишнего принесет облегчение.

Лев

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей, перевернутая

Львам следует обратить внимание на усталость и потерю мотивации. Если какое-то дело больше не доставляет удовольствия, не заставляйте себя работать на грани сил - лучше сделать паузу и пересмотреть подход.

Дева

Карта Таро: Двойка Мечей, перевернутая

Девам может стать сложно и дальше откладывать решения. То, что вы пытались не замечать, во вторник может выйти на первый план, заставив наконец-то сделать выбор.

Весы

Карта Таро: Солнце

Для Весов это одна из самых приятных карт дня. Вторник обещает хорошее настроение, ясность в мыслях и приятные моменты - пользуйтесь возможностью больше общаться и радоваться простым вещам.

Скорпион

Карта Таро: Король Кубков, перевернутый

Скорпионам следует следить за эмоциями и не разрешать настроения управлять решениями. В отношениях возможны обиды или эмоциональные манипуляции, поэтому лучше говорить прямо и не накапливать недовольство.

Стрелец

Карта Таро: Девятка Мечей, перевернутая

Стрельцы постепенно могут освобождаться от тревожных мыслей и внутренних напряжений. То, что в последнее время не давало покоя, станет терять свою силу, если вы перестанете постоянно прокручивать это в голове.

Козерог

Карта Таро: Тройка Кубков

Козерогам карты советуют не отказываться от встреч и приятного общения. Вторник хорошо подходит для дружеской атмосферы, празднования маленьких побед и отдыха в хорошей компании.

Водолей

Карта Таро: Рыцарь Кубков, перевернутый

Водолеям следует осторожнее относиться к красивым словам и романтическим обещаниям. Не торопитесь идеализировать человека или ситуацию - сначала убедитесь, что за эмоциями стоят реальные действия.

Рыбы

Карта Таро: Туз Пентаклей, перевернутый

Рыбам во вторник следует внимательнее присмотреться к финансовым и рабочим возможностям. Привлекательное на первый взгляд предложение может оказаться не столь выгодным, поэтому спешить с решением не стоит.

Ранее Styler рассказывал прогноз на неделю с 21 по 27 сентября от астролога Роуз.

Теги: Астрология Знаки Зодиака Гороскоп Гороскоп Таро
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