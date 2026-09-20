Водолей, Лев и Стрелец: прогноз на неделю с 21 по 27 сентября от астролога Роуз

Астролог Кейт Роуз назвала три знака Зодиака , для которых следующая неделя может стать особенно благоприятной. Водолей, Льва и Стрельца ждут новые возможности, важные решения и приятные изменения.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает об этом подробнее.

Водолей

Для Водолеев главным источником удачи на этой неделе станут окружающие их люди. С началом сезона Весов 22 сентября стоит больше внимания уделить отношениям и не бояться выходить за пределы обычного круга общения.

Новые знакомства или теплые встречи с друзьями могут доставить не только приятные эмоции, но и неожиданные возможности. Чем меньше вы будете защищаться от всего нового, тем больше шансов поймать свою удачу.

Лев

Львам эта неделя может помочь оставить прошлое позади и наконец открыть дорогу новому. Полная Луна в Овне 26 сентября станет символической точкой в начавшихся еще весной процессах и подтолкнет вас к важным изменениям.

Это может относиться к переезду, личной жизни, работе или давней мечте, которую вы долго откладывали. Чтобы воспользоваться благоприятным периодом, следует перестать ждать идеального момента и позволить себе двигаться вперед.

Стрелец

Для Стрельцов начинается особенно активный и перспективный период, ведь 27 сентября Марс переходит в Льва. Это усугубит огненную энергию и поможет не только замечать возможности, но и действовать ради желаемого результата.

Благоприятное влияние продлится еще несколько недель, поэтому спешить не стоит – важнее последовательно двигаться к своей цели. Этот период может стать стартом для событий, которые будут продолжены и в следующем году.