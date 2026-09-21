Маковые булочки из творога: рецепт без дрожжей с пошаговым видео

Секрет этой выпечки - в одном простом ингредиенте, который делает тесто особенно нежным

Мягкое творожное тесто, щедрый слой маковой начинки и румяная корочка - эти булочки готовятся без дрожжей и получаются особенно нежными.

Styler со ссылкой на видео в Instagram кулинарной блогерши Culinary Muse рассказывает, как приготовить булочки с маком.

Маковые булочки из творога без дрожжей Ингредиенты на 8 булочек: 700 г творога 5%

1 яйцо + 1 желток

200 г пшеничной муки

1 белок + 1 ст. л. молока для смазывания

2 ч. л. разрыхлителя (без горки)

1-2 пачки готовой маковой начинки

щепотка соли

миндальные хлопья, измельченные орехи или сухой мак для посыпки

1 ст. л. муки для раскатывания. Приготовление Творог, яйцо, желток и щепотку соли взбейте погружным блендером до однородной массы. Просейте муку вместе с разрыхлителем. Быстро замесите мягкое тесто. Не вымешивайте его долго. Раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 0,5 см. Равномерно смажьте маковой начинкой и сверните в рулет. Разрежьте рулет пополам, затем каждую половину еще пополам и снова пополам. Так получится 8 одинаковых кусочков. Выложите булочки на противень, смажьте смесью белка и молока. Посыпьте миндальными хлопьями, орехами или сухим маком. Выпекайте 35-40 минут при 180°C в режиме "верх-низ". Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ВІКТОРІЯ РЕЦЕПТИ ФУДБЛОГ UGC (@culinary__muse__)