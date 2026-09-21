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Главная Вкусно Маковые булочки из творога: рецепт без дрожжей с пошаговым видео
Вкусно 21 сентября 2026 · 14:48
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Маковые булочки из творога: рецепт без дрожжей с пошаговым видео

Секрет этой выпечки - в одном простом ингредиенте, который делает тесто особенно нежным
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Маковые булочки из творога: рецепт без дрожжей с пошаговым видео

Маковые булочки без дрожжей (фото: Styler)

Мягкое творожное тесто, щедрый слой маковой начинки и румяная корочка - эти булочки готовятся без дрожжей и получаются особенно нежными.

Styler со ссылкой на видео в Instagram кулинарной блогерши Culinary Muse рассказывает, как приготовить булочки с маком.

Маковые булочки из творога без дрожжей

Ингредиенты на 8 булочек:

  • 700 г творога 5%
  • 1 яйцо + 1 желток
  • 200 г пшеничной муки
  • 1 белок + 1 ст. л. молока для смазывания
  • 2 ч. л. разрыхлителя (без горки)
  • 1-2 пачки готовой маковой начинки
  • щепотка соли
  • миндальные хлопья, измельченные орехи или сухой мак для посыпки
  • 1 ст. л. муки для раскатывания.

Приготовление

Творог, яйцо, желток и щепотку соли взбейте погружным блендером до однородной массы.

Просейте муку вместе с разрыхлителем. Быстро замесите мягкое тесто. Не вымешивайте его долго.

Раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 0,5 см. Равномерно смажьте маковой начинкой и сверните в рулет.

Разрежьте рулет пополам, затем каждую половину еще пополам и снова пополам. Так получится 8 одинаковых кусочков.

Выложите булочки на противень, смажьте смесью белка и молока. Посыпьте миндальными хлопьями, орехами или сухим маком.

Выпекайте 35-40 минут при 180°C в режиме "верх-низ".

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