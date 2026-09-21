Макові булочки з кисломолочного сиру: рецепт без дріжджів із покроковим відео

М’яке сирне тісто, щедрий шар макової начинки та рум’яна скоринка - ці булочки готуються без дріжджів і виходять особливо ніжними .

Styler з посиланням на відео в Instagram кулінарної блогерки Culinary Muse розповідає, як приготувати булочки з маком.

Макові булочки з кисломолочного сиру без дріжджів

Інгредієнти на 8 булочок:

700 г кисломолочного сиру 5%

1 яйце + 1 жовток

200 г пшеничного борошна

1 білок + 1 ст. л. молока для змащування

2 ч. л. розпушувача (без гірки)

1-2 пачки готової макової начинки

дрібка солі

мигдалеві пластівці, подрібнені горіхи або сухий мак для посипання

1 ст. л. борошна для розкачування.

Приготування

Кисломолочний сир, яйце, жовток і дрібку солі збийте занурювальним блендером до однорідної маси.

Просійте борошно разом із розпушувачем. Швидко замісіть м’яке тісто. Не вимішуйте його довго.

Розкачайте тісто в пласт завтовшки приблизно 0,5 см. Рівномірно змастіть маковою начинкою та скрутіть у рулет.

Розріжте рулет навпіл, потім кожну половину ще навпіл і ще раз навпіл. Так вийде 8 однакових шматочків.

Викладіть булочки на деко, змастіть сумішшю білка та молока. Посипте мигдалевими пластівцями, горіхами або сухим маком.

Випікайте 35-40 хвилин при 180°C у режимі "верх-низ".