Макові булочки з кисломолочного сиру: рецепт без дріжджів із покроковим відео

М’яке сирне тісто, щедрий шар макової начинки та рум’яна скоринка - ці булочки готуються без дріжджів і виходять особливо ніжними.
Styler з посиланням на відео в Instagram кулінарної блогерки Culinary Muse розповідає, як приготувати булочки з маком.
Макові булочки з кисломолочного сиру без дріжджів
Інгредієнти на 8 булочок:
- 700 г кисломолочного сиру 5%
- 1 яйце + 1 жовток
- 200 г пшеничного борошна
- 1 білок + 1 ст. л. молока для змащування
- 2 ч. л. розпушувача (без гірки)
- 1-2 пачки готової макової начинки
- дрібка солі
- мигдалеві пластівці, подрібнені горіхи або сухий мак для посипання
- 1 ст. л. борошна для розкачування.
Приготування
Кисломолочний сир, яйце, жовток і дрібку солі збийте занурювальним блендером до однорідної маси.
Просійте борошно разом із розпушувачем. Швидко замісіть м’яке тісто. Не вимішуйте його довго.
Розкачайте тісто в пласт завтовшки приблизно 0,5 см. Рівномірно змастіть маковою начинкою та скрутіть у рулет.
Розріжте рулет навпіл, потім кожну половину ще навпіл і ще раз навпіл. Так вийде 8 однакових шматочків.
Викладіть булочки на деко, змастіть сумішшю білка та молока. Посипте мигдалевими пластівцями, горіхами або сухим маком.
Випікайте 35-40 хвилин при 180°C у режимі "верх-низ".
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