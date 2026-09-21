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Гороскопи 21 вересня 2026 · 06:07
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Скорпіонам - новий етап, Левам - лідерство: таро-прогноз на 21 вересня

День може принести події, після яких деякі рішення вже не захочеться відкладати
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Скорпіонам - новий етап, Левам - лідерство: таро-прогноз на 21 вересня

Прогноз за картами Таро на 21 вересня (фото: Styler)

21 вересня для кожного знаку Зодіаку відкривається власний сценарій дня. Карти Таро підказують, де варто діяти рішуче, а де краще не поспішати з важливими рішеннями.

Styler розповідає, на що варто звернути особливу увагу у понеділок.

Овен

Карта Таро: Колісниця

Овнам карта радить не сумніватися у власних силах і сміливо рухатися до мети. День сприятливий для рішучих дій, важливих рішень і справ, які давно потребували вашої уваги.

Телець

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклів

Тельці можуть отримати приємний результат від роботи, яку виконували раніше. Карта також нагадує про важливість цінувати власні досягнення та не залежати від чужого схвалення.

Близнюки

Карта Таро: Паж Мечів

Близнюкам варто уважніше слухати та перевіряти інформацію, перш ніж робити висновки. Цього дня може з'явитися новина або розмова, яка змусить вас подивитися на ситуацію зовсім по-новому.

Рак

Карта Таро: Зірка

На Раків чекає день надії та внутрішнього відновлення. Зірка радить не відмовлятися від мрії, навіть якщо шлях до неї виявився довшим, ніж ви очікували.

Лев

Карта Таро: Король Жезлів

Левам доведеться проявити лідерські якості та взяти ініціативу у свої руки. Ваша впевненість може переконати інших і допомогти швидше просунутися у важливій справі.

Діва

Карта Таро: Вісімка Пентаклів

Дівам карти радять зосередитися на роботі та не чекати миттєвого результату. Наполегливість і увага до деталей принесуть більше користі, ніж поспіх.

Терези

Карта Таро: Двійка Кубків

Для Терезів це може бути день важливого контакту або приємної розмови. Карта сприяє партнерству, примиренню та взаєморозумінню - як у коханні, так і в інших сферах життя.

Скорпіон

Карта Таро: Смерть

Скорпіонам не варто лякатися цієї карти: вона символізує завершення одного етапу та перехід до нового. 21 вересня може стати хорошим моментом, щоб остаточно відпустити те, що більше не працює.

Стрілець

Карта Таро: Трійка Жезлів

Стрільці можуть побачити перспективу, якої раніше не помічали. Карта радить дивитися ширше, планувати майбутнє та не обмежувати себе звичними сценаріями.

Козоріг

Карта Таро: Імператор

Козерогам варто навести порядок у справах і чітко визначити свої пріоритети. Імператор нагадує, що стабільність приходить тоді, коли ви готові брати відповідальність за власні рішення.

Водолій

Карта Таро: Дурень

Водоліям карта радить не боятися нового початку. 21 вересня може з'явитися можливість вийти за межі звичного, однак перед кроком уперед варто тверезо оцінити ризики.

Риби

Карта Таро: Королева Кубків

Риби будуть особливо чутливими до настрою людей навколо. Карта радить довіряти інтуїції, але водночас не дозволяти чужим емоціям повністю визначати ваш власний стан.

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Теги: Астрологія Знаки Зодіаку Гороскоп Гороскоп Таро
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